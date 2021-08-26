Мир
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення 💳 Финансовые рекорды мира и Украины
СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

"Боги фотошопа". Как Russia Today из афганских беженцев делает террористов

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
26 августа, 16:39
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Пропагандистский канал Russia Today сделал из эвакуированной семьи афганских беженцев потенциальных террористов
Опять телеканал Russia Today использовал фотошоп, чтобы из семьи беженцев сделать террористов / Коллаж "Сегодня"
Опять телеканал Russia Today использовал фотошоп, чтобы из семьи беженцев сделать террористов / Коллаж "Сегодня"

Российский пропагандистский канал Russia Today (RT) вновь отличился. На этот раз он сфальсифицировал иллюстрацию с беженцами, вывезенными США из Афганистана.

Реклама

Слева – оригинал фотографии агентства Reuters, справа – иллюстрация к статье RT
Слева – оригинал фотографии агентства Reuters, справа – иллюстрация к статье RT

Для иллюстрации публикации о том, что за сотней вывезенных афганцев спецслужбами США установлено наблюдение, поскольку они подозреваются в связях с исламистами, редакция из кремлевского медиахолдинга взяла фотографию афганской семьи на взлетном поле. К рюкзакам мамы и папы были дорисованы торчащие дула автоматов и гранатомет.

Читайте также:

Что на самом деле

На самом деле, как выглядят те, кого западные спецслужбы подозревают в связях с исламистами, неизвестно. Как пишет британское издание Daily Mail, официальный представитель США заявил во вторник, что до 100 эвакуированных в Катар на одном рейсе афганцев взяты под контроль спецслужбами, поскольку выяснилось, что один из них имеет потенциальные связи с террористической группировкой Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ).

Реклама

Сегодня арабский телеканал Al-Jazeera сообщил, что во Франции был арестован эвакуированный из Кабула Ахмат М., за которым было установлено наблюдение после прибытия в Европу в рамках расследования его возможных связей с движением "Талибан". Он бежал от талибов вместе с женой и трехмесячной дочерью.

Читайте также:

Запрет на Russia Today

Напомним, что российский телеканал Russia Today запрещен к трансляции во многих странах.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Дневник независимости 🇺🇦
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
1581 случай за сутки
Подробнее
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять