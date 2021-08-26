"Боги фотошопа". Как Russia Today из афганских беженцев делает террористов

Российский пропагандистский канал Russia Today (RT) вновь отличился. На этот раз он сфальсифицировал иллюстрацию с беженцами, вывезенными США из Афганистана.
Для иллюстрации публикации о том, что за сотней вывезенных афганцев спецслужбами США установлено наблюдение, поскольку они подозреваются в связях с исламистами, редакция из кремлевского медиахолдинга взяла фотографию афганской семьи на взлетном поле. К рюкзакам мамы и папы были дорисованы торчащие дула автоматов и гранатомет.
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Что на самом деле
На самом деле, как выглядят те, кого западные спецслужбы подозревают в связях с исламистами, неизвестно. Как пишет британское издание Daily Mail, официальный представитель США заявил во вторник, что до 100 эвакуированных в Катар на одном рейсе афганцев взяты под контроль спецслужбами, поскольку выяснилось, что один из них имеет потенциальные связи с террористической группировкой Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ).
Сегодня арабский телеканал Al-Jazeera сообщил, что во Франции был арестован эвакуированный из Кабула Ахмат М., за которым было установлено наблюдение после прибытия в Европу в рамках расследования его возможных связей с движением "Талибан". Он бежал от талибов вместе с женой и трехмесячной дочерью.
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Запрет на Russia Today
Напомним, что российский телеканал Russia Today запрещен к трансляции во многих странах.
- C 9 июля в Литве нельзя ретранслировать пять каналов группы RT.
- В июне в Латвии, где раньше прекратили вещание девять русскоязычных телеканалов, запретили семь телеканалов, которые входят в RT.
- А в 2008 году Высший совет по аудиовизуальным средствам Франции (CSA) сообщил, что в выпуске от 13 апреля про Сирию телеканал RT продемонстрировал "недостаток честности, точности и разнообразия точек зрения". Тогда телеканалу было вынесено предупреждение.