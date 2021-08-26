"Боги фотошопа". Как Russia Today из афганских беженцев делает террористов

Пропагандистский канал Russia Today сделал из эвакуированной семьи афганских беженцев потенциальных террористов

Опять телеканал Russia Today использовал фотошоп, чтобы из семьи беженцев сделать террористов / Коллаж "Сегодня"

Российский пропагандистский канал Russia Today (RT) вновь отличился. На этот раз он сфальсифицировал иллюстрацию с беженцами, вывезенными США из Афганистана.

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Слева – оригинал фотографии агентства Reuters, справа – иллюстрация к статье RT

Для иллюстрации публикации о том, что за сотней вывезенных афганцев спецслужбами США установлено наблюдение, поскольку они подозреваются в связях с исламистами, редакция из кремлевского медиахолдинга взяла фотографию афганской семьи на взлетном поле. К рюкзакам мамы и папы были дорисованы торчащие дула автоматов и гранатомет.

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Что на самом деле

На самом деле, как выглядят те, кого западные спецслужбы подозревают в связях с исламистами, неизвестно. Как пишет британское издание Daily Mail, официальный представитель США заявил во вторник, что до 100 эвакуированных в Катар на одном рейсе афганцев взяты под контроль спецслужбами, поскольку выяснилось, что один из них имеет потенциальные связи с террористической группировкой Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ).

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Сегодня арабский телеканал Al-Jazeera сообщил, что во Франции был арестован эвакуированный из Кабула Ахмат М., за которым было установлено наблюдение после прибытия в Европу в рамках расследования его возможных связей с движением "Талибан". Он бежал от талибов вместе с женой и трехмесячной дочерью.

Запрет на Russia Today

Напомним, что российский телеканал Russia Today запрещен к трансляции во многих странах.