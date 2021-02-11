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Какие граждане, такие и животные: в России заметили стаи синих собак (фото)

11 февраля, 16:18

Виталий Семченко Виталий Семченко

Собаки могли контактировать с химическими отходами

По улицам российского города Дзержинск разгуливают бродячие собаки синего цвета.

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Об этом сообщает Baza.

Животных заметили в окрестностях местного химического предприятия "Дзержинское оргстекло". Специалисты полагают, что они могли контактировать с отходами предприятия – в частности, медным купоросом.

Впрочем, достоверно пока выяснить причины окраски собак пока так и не удалось.

По словам управляющего "Дзержинское оргстекло" Андрея Мисливеца, рядом с заводом расположено множество заброшенных зданий. Видимо, в одном из них животные и нашли химические отходы.

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/ Фото: Telegram

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Как сообщалось ранее, посетители храма Сиддхи Винаяк в Мумбаи (Индия) стали свидетелями необычной сцены: бездомный пес "благословлял" верующих на выходе из церкви.

А в Харькове очевидцы сняли на видео,как пьяного мужчину в сугробе пытается разбудить верный пес – питомец лаял и тянул его домой за штаны, но безрезультатно.

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