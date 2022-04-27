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Кремль угрожает нанести удары по Западу. Что пишут иностранные СМИ о войне в Украине

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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27 апреля, 14:12
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Сайт "Сегодня" предлагает обзор мировых масс-медиа
РФ пригрозила нанести ответные удары по западным целям. Фото: коллаж "Сегодня"
РФ пригрозила нанести ответные удары по западным целям. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают помощь Запада в войне с РФ, героическую защиту "Азовстали" в Мариуполе и начало последней битвы российских оккупантов.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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США и союзники обещают продолжать поддерживать Украину

Американская газета The Washington Post сообщает,что США и союзники обещают продолжать поддерживать Украину в ее войне с Россией. Глава Пентагона призвал больше государств предоставить Украине оружие более быстрыми темпами, поскольку страна готовится к следующему этапу обороны от российских агрессоров.

Ахметов: горжусь тем, что наша "Азовсталь" стала сердцем украинского сопротивления

Швейцарская газета Le Temps цитирует слова украинского бизнесмена Рината Ахметова, что Мариуполь всегда был, есть, и будет украинским городом.

"Горжусь тем, что наша "Азовсталь" стала сердцем украинского сопротивления. Верю, что наши военные отстоят город, а мирные жители будут эвакуированы", – приводит издание слова Ахметова.

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Бизнесмен подчеркнул, что героизм и мужество украинских воинов, единство украинской нации и беспрецедентная поддержка всего свободного и цивилизованного мира позволят Украине победить.

Кремль угрожает нанести удары по западным целям

Британское издание The Times пишет, что Кремль угрожал нанести ответные удары по западным целям, в ответ на слова министра обороны Великобритании Джеймса Гиппи, что Украина имеет полное право во время войны уничтожать военные цели на территории России.

В Европе подскочила цена на газ

Информагентство Bloomberg сообщает, что цены на газ в Европе подскочили на 24% после того, как Россия прибегла к газовому шантажу Польши и Болгарии. "Газпром" приостановил поставки газа в эти страны из-за "неоплаты в рублях".

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Россия начала решающую битву в Украине

Немецкий журнал Der Spiegel информирует, что наступление России на востоке Украины продвигается медленно, и истощение сил с обеих сторон огромно. Началась потенциально решающая фаза войны, вероятно, последняя большая битва на данный момент.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что президент России Владимир Путин не отреагировал на отчеты Генштаба, рекомендовавшие отказаться от второй волны наступления в Украине. Теперь РФ столкнулась с проблемой, что сил хватит на 7-10 дней наступления.

Также мы информировали, что с начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 22 400 солдат и 939 танков.

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ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 27 апреля
1
Личный состав 22 400
Личный состав
2
Самолеты 185
Самолеты
3
Вертолеты 155
Вертолеты
4
Танки 939
Танки
5
ББМ 2342
ББМ
6
Артиллерия 421
Артиллерия
7
Средства ПВО 71
Средства ПВО
8
РСЗО 149
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 207
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1666
Транспорт
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