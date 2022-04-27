Світ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Загострення у Придністров'ї ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ⚡ Одеська трагедія
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Світові новини Росія

Кремль загрожує завдати ударів по Заходу. Що пишуть іноземні ЗМІ про війну в Україні

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
27 квітня, 14:12
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Сайт "Сьогодні" пропонує огляд світових масмедіа
РФ пригрозила завдати ударів у відповідь по західним цілям. Фото: колаж "Сьогодні"
РФ пригрозила завдати ударів у відповідь по західним цілям. Фото: колаж "Сьогодні"

Провідні світові ЗМІ продовжують висвітлювати події в Україні. Видання обговорюють допомога Заходу у війні з РФ, героїчний захист "Азовсталі" у Маріуполі та початок останньої битви російських окупантів.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних масмедіа.

Реклама

США та союзники обіцяють продовжувати підтримувати Україну

Американська газета The Washington Post повідомляє що США та союзники обіцяють продовжувати підтримувати Україну у її війні із Росією. Глава Пентагону закликав більше держав надати Україні зброю швидше, оскільки країна готується до наступного етапу оборони від російських агресорів.

Ахметов: пишаюсь тим, що наша "Азовсталь" стала серцем українського опору

Швейцарська газета Le Temps цитує слова українського бізнесмена Ріната Ахметова, що Маріуполь завжди був, є і буде українським містом.

"Пишаюся тим, що наша "Азовсталь" стала серцем українського спротиву. Вірю, що наші військові відстоять місто, а мирних жителів буде евакуйовано", – наводить видання слова Ахметова.

Реклама

Бізнесмен наголосив, що героїзм і мужність українських воїнів, єдність української нації та безпрецедентна підтримка всього вільного та цивілізованого світу дозволять Україні перемогти.

Кремль загрожує завдати ударів по західним цілям

Британське видання The Times пише, що Кремль погрожував завдати ударів у відповідь за західними цілями, у відповідь на слова міністра оборони Великої Британії Джеймса Гіппі, що Україна має повне право під час війни знищувати військові цілі на території Росії.

У Європі підскочила ціна на газ

Інформагентство Bloomberg повідомляє, що ціни на газ у Європі підскочили на 24% після того, як Росія вдалася до газового шантажу Польщі та Болгарії. "Газпром" призупинив постачання газу в ці країни через "неоплату в рублях".

Реклама

Росія розпочала вирішальну битву в Україні

Німецький журнал Der Spiegel повідомляє, що наступ Росії на сході України просувається повільно, і виснаження сил з обох боків величезне. Почалася потенційно вирішальна фаза війни, мабуть, остання велика битва зараз.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що президент Росії Володимир Путін не відреагував на звіти Генштабу, які рекомендували відмовитись від другої хвилі наступу в Україні. Тепер РФ зіткнулася з проблемою, що сил вистачить на 7-10 днів наступу.

Також ми інформували, що з початку вторгнення в Україну російські окупанти вже втратили 22 400 солдат та 939 танків.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 27 квітня
1
Особовий склад 22 400
Особовий склад
2
Літаки 185
Літаки
3
Гелікоптери 155
Гелікоптери
4
Танки 939
Танки
5
ББМ 2342
ББМ
6
Артилерія 421
Артилерія
7
Засоби ППО 71
Засоби ППО
8
РСЗВ 149
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 207
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1666
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Герої не вмирають!

Ціною життя врятував авіабригаду... Радіонов В'ячеслав Денисович - старший лейтенант, військовий льотчик. Виявив особисту мужність: відволік на себе ворога, завдяки чому повний склад літаків його бригади піднявся у повітря в місті Василькові на Київщині, що врятувало їх від ракетного удару. Герой України. Посмертно.

Героям слава!
Нескорені
Євген Шаматалюк - майор, командир десантно-штурмового підрозділу 79-ї окремої аеромобільної бригади. На війні - з березня 2014-го. Зараз - на Харківському напрямку. Відбиваючи атаки ворога, за один день підрозділ Шаматалюка знищив 90 одиниць техніки, взяв у полон десяток російських бойовиків зі зброєю та спорядженням. Герой України.
Слава Україні!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти