Кремль загрожує завдати ударів по Заходу. Що пишуть іноземні ЗМІ про війну в Україні

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд світових масмедіа

РФ пригрозила завдати ударів у відповідь по західним цілям. Фото: колаж "Сьогодні"

Провідні світові ЗМІ продовжують висвітлювати події в Україні. Видання обговорюють допомога Заходу у війні з РФ, героїчний захист "Азовсталі" у Маріуполі та початок останньої битви російських окупантів.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних масмедіа.

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США та союзники обіцяють продовжувати підтримувати Україну

Американська газета The Washington Post повідомляє що США та союзники обіцяють продовжувати підтримувати Україну у її війні із Росією. Глава Пентагону закликав більше держав надати Україні зброю швидше, оскільки країна готується до наступного етапу оборони від російських агресорів.

Ахметов: пишаюсь тим, що наша "Азовсталь" стала серцем українського опору

Швейцарська газета Le Temps цитує слова українського бізнесмена Ріната Ахметова, що Маріуполь завжди був, є і буде українським містом.

"Пишаюся тим, що наша "Азовсталь" стала серцем українського спротиву. Вірю, що наші військові відстоять місто, а мирних жителів буде евакуйовано", – наводить видання слова Ахметова.

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Бізнесмен наголосив, що героїзм і мужність українських воїнів, єдність української нації та безпрецедентна підтримка всього вільного та цивілізованого світу дозволять Україні перемогти.

Кремль загрожує завдати ударів по західним цілям

Британське видання The Times пише, що Кремль погрожував завдати ударів у відповідь за західними цілями, у відповідь на слова міністра оборони Великої Британії Джеймса Гіппі, що Україна має повне право під час війни знищувати військові цілі на території Росії.

У Європі підскочила ціна на газ

Інформагентство Bloomberg повідомляє, що ціни на газ у Європі підскочили на 24% після того, як Росія вдалася до газового шантажу Польщі та Болгарії. "Газпром" призупинив постачання газу в ці країни через "неоплату в рублях".

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Росія розпочала вирішальну битву в Україні

Німецький журнал Der Spiegel повідомляє, що наступ Росії на сході України просувається повільно, і виснаження сил з обох боків величезне. Почалася потенційно вирішальна фаза війни, мабуть, остання велика битва зараз.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що президент Росії Володимир Путін не відреагував на звіти Генштабу, які рекомендували відмовитись від другої хвилі наступу в Україні. Тепер РФ зіткнулася з проблемою, що сил вистачить на 7-10 днів наступу.

Також ми інформували, що з початку вторгнення в Україну російські окупанти вже втратили 22 400 солдат та 939 танків.