Нынче даже с российскими чиновниками высокого ранга никто не церемонится и они получают достойный отпор на свои притязания на что-то украинское. Так произошло с пресс-секретарем МИД России Марией Захаровой, которая впала в истерику после внесения в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО борща, как украинского национального блюда. И на свою истерику получила ответ от главы МИДа Латвии Эдгардса Ринкевичса.
Что произошло
Захарова в своем пропагандистском Telegram-канале заявила, что украинский борщ впервые был упомянут, как русский.
"Приведу факт: хумус и плов признаны национальными блюдами нескольких народов. Но, как я понимаю, украинизации подвержено всё. Что следующее? Признание свинины "украинским национальным продуктом?" – написала Захарова.
На что Эдгардс Ринкевичс на своей странице в Твиттере ответил словами международного преступника Владимира Путина, которые относились к проевропейской позиции Украины.
Ситуация
- В начале июня Захарова высказалась о поставках зерна, которое было украдено оккупантами РФ в Украине. По ее словам, Россия готова поставлять зерно "всем нуждающимся странам", но этому препятствуют санкции Запада.
- Чуть ранее Захарова обещала какой-то нехороший сюрприз на вступление в НАТО Швеции и Финляндии.
- В мае советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высмеял заявление Захаровой об израильских наемниках, которые якобы "воюют в Украине бок о бок с боевиками "Азова".