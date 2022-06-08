Лавров пожаловался на "хамские" заявления украинских политиков

В России обиделись на риторику Зеленского и дипломатов

Лавров раскритиковал заявления украинских послов / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр иностранных дел России Сергей Лавров возмутился риторикой президента Украины Владимира Зеленского и украинских дипломатов. Он заявил, что считает их высказывания неприемлемыми. Видео опубликовал канал Пул№3.

"Меня тоже иногда упрекают, что я не сильно выбираю выражения. Но одно дело сильные выражения, а другое дело – смысл произносимого. А смысл произносимого многими украинскими послами хамский. Вплоть до характеристик, которые они берут на себя смелость давать главам государств и правительств стран, в которых они работают. Считаю это неприемлемым. Мы касались сегодня этой темы, у нас есть общее понимание, что лучше все-таки разговаривать прилично", — заявил Лавров.

Реклама

Заявления украинских политиков

Один из примеров того, о чем говорит Лавров, – это слова посла Украины в Германии Андрея Мельника, который неоднократно высказывал недовольство политикой властей Германии относительно объемов оказываемой ФРГ помощи Киеву. Он подверг резкой критике нежелание канцлера страны Олафа Шольца посетить Украину. Тот 2 мая сказал, что этому препятствует апрельское решение украинских властей не принимать на своей территории президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера из-за его якобы тесных связей с РФ. Мельник после этого назвал Шольца "обиженной ливерной колбасой".

Также Мельник иронично раскритиковал Германию за медлительность в вопросе передачи нашей стране военной помощи. Он считает, что такая скорость может быть оправдана, только если патроны Украине везут на улитках.

Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба резко ответил на заявление президента Франции, который призывал "не унижать Россию". Министр у себя на странице в Twitter написал, что призывы избежать "унижения России могут лишь унизить Францию и любую другую страну, которая к этому призвала".

Реклама

Читайте также:

Гордон: США сразу е*нут по России, если Путин потянется к красной кнопке

Зеленский жестко ответил Макрону: Не понимаю, что такое унижение России

Реклама

Жданов назвал цели российских "Искандеров" в Беларуси и спрогнозировал ответку