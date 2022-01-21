Лавров сказал, когда США дадут ответ на ультиматум Путина

Глава МИД РФ во время встречи повторил одно из главных требований Кремля – не расширять НАТО

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото: коллаж "Сегодня"

Глава МИД России Сергей Лавров после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве заявил, что глава американской дипломатии пообещал на следующей неделе предоставить письменный ответ на так называемые гарантии безопасности.

Об этом Лавров заявил на пресс-конференции, сообщает Европейская правда.

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"Я вам сказал, что это не конец нашего диалога. На следующей неделе мы получим, как несколько раз подчеркнул Энтони Блинкен, письменную реакцию", – сказал он.

Также Лавров добавил, что на встрече повторил госсекретарю США требование нерасширения НАТО на восток.

"Ну и по нашему принципиальному вопросу по нерасширению НАТО. Этот блок был создан против СССР, а сейчас он работает против Российской Федерации", – заявил глава МИД.

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Кроме того, Лавров ожидает, что США упомянут вопросы Украины в своем письменном ответе, добавив, что "не надо сводить к нему всю проблему европейской архитектуры безопасности".

Встреча Блинкена и Лаврова