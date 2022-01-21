Лавров сказал, когда США дадут ответ на ультиматум Путина

Глава МИД России Сергей Лавров после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве заявил, что глава американской дипломатии пообещал на следующей неделе предоставить письменный ответ на так называемые гарантии безопасности.
Об этом Лавров заявил на пресс-конференции, сообщает Европейская правда.
"Я вам сказал, что это не конец нашего диалога. На следующей неделе мы получим, как несколько раз подчеркнул Энтони Блинкен, письменную реакцию", – сказал он.
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Также Лавров добавил, что на встрече повторил госсекретарю США требование нерасширения НАТО на восток.
"Ну и по нашему принципиальному вопросу по нерасширению НАТО. Этот блок был создан против СССР, а сейчас он работает против Российской Федерации", – заявил глава МИД.
Кроме того, Лавров ожидает, что США упомянут вопросы Украины в своем письменном ответе, добавив, что "не надо сводить к нему всю проблему европейской архитектуры безопасности".
Встреча Блинкена и Лаврова
- 21 января в Женеве прошли переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Они продолжались 1,5 часа – меньше, чем планировалось.
- Перед встречей США пригрозили России прекращением переговоров. Агрессия против Украины лишь приведет к тому, чему пытается противостоять Москва, а именно к укреплению НАТО, отметил Блинкен. Он подчеркнул, что в условиях пандемии и угрозы климатических изменений миру не нужен еще и новый конфликт.
- Кроме того, государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил, что пересечение украинской границы хоть одним российским военным будет означать нападение на Украину. Он добавил, что много лет подряд США и НАТО пытались наладить отношения с Россией, но РФ всячески отклоняла эти попытки.
- Уже после встречи Блинкен заявил, что передал позицию США и НАТО, что они поддерживают суверенитет Украины. По его словам, Россия стоит на пороге выбора – переговоры или конфликт. США готовы к обоим вариантам.