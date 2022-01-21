Лавров сказав, коли США дадуть відповідь на ультиматум Путіна

Глава МЗС Росії Сергій Лавров після зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Женеві заявив, що глава американської дипломатії пообіцяв наступного тижня надати письмову відповідь на так звані гарантії безпеки.
Про це Лавров заявив на пресконференції, повідомляє Європейська правда.
"Я вам сказав, що це не кінець нашого діалогу. Наступного тижня ми отримаємо, як декілька разів наголосив Ентоні Блінкен, письмову реакцію", – сказав він.
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Також Лавров додав, що на зустрічі повторив держсекретареві США вимогу нерозширення НАТО на Схід.
"Ну і з нашого принципового питання щодо нерозширення НАТО. Цей блок був створений проти СРСР, а зараз він працює проти Російської Федерації", – заявив глава МЗС.
Крім того, Лавров очікує, що США згадають питання України у своїй письмовій відповіді, додавши, що "не треба зводити до нього всю проблему європейської безпекової архітектури".
Зустріч Блінкена та Лаврова
- 21 січня в Женеві відбулися переговори держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави МЗС РФ Сергія Лаврова. Вони тривали 1,5 години – менше, ніж планувалося.
- Перед зустріччю США пригрозили Росії припиненням переговорів. Агресія проти України лише призведе до того, чому намагається протистояти Москва, а саме до зміцнення НАТО, зазначив Блінкен. Він наголосив, що в умовах пандемії та загрози кліматичних змін світу не потрібен ще й новий конфлікт.
- Крім того, державний секретар США Ентоні Блінкен зазначив, що перетин українського кордону хоч одним російським військовим означатиме напад на Україну. Він додав, що багато років поспіль США та НАТО намагалися налагодити відносини з Росією, але РФ всіляко відхиляла ці спроби.
- Вже після зустрічі Блінкен заявив, що передав позицію США та НАТО, що вони підтримують суверенітет України. За його словами, Росія стоїть на порозі вибору – переговори чи конфлікт. США готові до обох варіантів.