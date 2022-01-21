Блінкен: якщо хоч один солдат РФ увійде до України – це буде вторгнення

Вірогідність вторгнення в Україну зараз дуже висока

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Перетин українського кордону хоч одним російським військовим означатиме напад на Україну. Про це в інтерв'ю телеканалу ZDF заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Якщо російський солдат перетне кордон з Україною, ми матимемо справу з дійсно глибокою проблемою. Тому що це буде явна атака на Україну. Не важливо, чи це буде військовий чи тисяча. Існує реальний ризик і це високий ризик. Не тільки в Україні , Але останнім часом Росія також відправила військових до Білорусі", – сказав держсекретар.

Він зазначив, що багато років поспіль США та НАТО намагалися налагодити відносини з Росією, але РФ всіляко відхиляла ці спроби.

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Блінкін не чекає жодного прориву від переговорів із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, при цьому хоче дізнатися, що вирішила Москва за підсумками консультацій із США та НАТО минулого тижня.

Складний період для України

Україна вступає у небезпечний період. У лютому наша країна може мати справу з новою російською агресією, причому зсередини країни.

Не виключено, що Росія влаштує військову провокацію, щоб виправдати повномасштабне вторгнення в Україну. Білий дім розповів про рівні цієї спецоперації.

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19 січня стало відомо, що Росія може напасти на Україну з території Білорусі. У Держдепартаменті США помітили підозріле пересування російських військ. Посольство Росії у США відреагувало на заяви американської сторони. Там сказали, що не мають наміру ні на кого нападати.

У ГУР Міноборони України розповіли, що російські спецслужби готують провокації проти військових ЗС РФ для того, щоб звинуватити у цьому Україну. Наголошується, що розпорядження про приведення бригади у вищий ступінь бойової готовності не доводилися, але було відзначено готовність особового складу "за першою командою" виконувати завдання за призначенням.

20 січня Блінкен розповів, що Росія може влаштувати провокацію біля кордонів України, щоб потім застосувати військову силу проти нашої держави.