Ложь и клевета: российские олигархи судятся с американским издательством из-за книги о Путине

Cудебные иски против американского издательства HarperCollins из-за книги о приходе к власти российского президента Владимира Путина, изданной в 2020 году, подали по меньшей мере четверо российских миллиардеров и государственная компания "Роснефть".

Об этом со ссылкой на материал Financial Times, сообщает DW.

Книгу под названием "Люди Путина: Как КГБ вернул себе Россию и начал завоевывать Запад" (Putin’s People: How the KGB Took Back Russia and then Took on the West) написала бывшая корреспондентка газеты FT в Москве Кэтрин Белтон.

По информации издания, с исками о клевете и защите данных в лондонские суды обратились совладелец "Альфа-групп" Михаил Фридман, его бизнес-партнер Петр Авен, а также специализирующийся на недвижимости бизнесмен Шалва Чигиринский.

Также ранее в марте с иском по поводу книги обратился Роман Абрамович, который утверждает, что в книге содержатся "ложные и клеветнические" заявления о нем. В частности, он оспаривает информацию, что Путин в 2003 году распорядился приобрести британский футбольный клуб "Челси".

В то же время издательство HarperCollins охарактеризовало книгу о Путине как "авторитетную, важную и тщательно подготовленную работу" и пообещало защитить ее.

"Мы будем решительно защищать эту признанную новаторскую книгу и право сообщать о вопросах, представляющих значительный общественный интерес", – прокомментировал иски представитель издательства.

Известно, что автор 16 лет проработала журналистом в Москве, а книга написана в жанре журналистского расследования и базируется на множестве источников.

