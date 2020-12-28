"Людей смыло с палубы в море": подробности крушения российского судна

Спасенные рыбаки из затонувшего российского судна "Онега" в Беренцевом море рассказали, как произошло крушение и почему не удалось воспользоваться спасательными средствами.
Об этом сообщает "Интерфакс".
Как рассказал информагентству информированный источник, сами рыбаки сообщили о гибели одного члена экипажа. По их словам, одно человека сразу унесло в море.
Также они рассказали, что не успели воспользоваться спасательными средствами, поскольку катастрофа произошла стремительно.
"Катастрофа произошла в сильный шторм, когда экипаж поднимал сеть с уловом. Все были в гидрокостюмах, но воспользоваться спассредствами не успел никто. Людей буквально смыло с палубы в море", – сказал собеседник агентства.
Также сообщалось, что после крушения, к членам экипажа "Онеги" пришли другие рыболовецкие суда, которые вытащили из моря двух рыбаков (всего на борту их было 19) – капитана среди них нет и судьба остальных членов команды им неизвестна.
Напомним, в 2019 году в поселке Джубга в Краснодарском крае РФ перевернулся катамаран с 43 пассажирами, в результате погибли две женщины.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк