"Людей смыло с палубы в море": подробности крушения российского судна

На помощь прибыли пять рыболовецких судов, но вытащить из воды удалось лишь двоих рыбаков

Спасенные рыбаки из затонувшего российского судна "Онега" в Беренцевом море рассказали, как произошло крушение и почему не удалось воспользоваться спасательными средствами.

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Об этом сообщает "Интерфакс".

Как рассказал информагентству информированный источник, сами рыбаки сообщили о гибели одного члена экипажа. По их словам, одно человека сразу унесло в море.

Также они рассказали, что не успели воспользоваться спасательными средствами, поскольку катастрофа произошла стремительно.

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"Катастрофа произошла в сильный шторм, когда экипаж поднимал сеть с уловом. Все были в гидрокостюмах, но воспользоваться спассредствами не успел никто. Людей буквально смыло с палубы в море", – сказал собеседник агентства.

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Также сообщалось, что после крушения, к членам экипажа "Онеги" пришли другие рыболовецкие суда, которые вытащили из моря двух рыбаков (всего на борту их было 19) – капитана среди них нет и судьба остальных членов команды им неизвестна.

Напомним, в 2019 году в поселке Джубга в Краснодарском крае РФ перевернулся катамаран с 43 пассажирами, в результате погибли две женщины.

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