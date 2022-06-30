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Минобороны РФ подтвердило побег со Змеиного и дало этому безумное объяснение

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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30 июня, 11:58
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Российские военачальники признали, что вывели находившийся там гарнизон
В Минобороны РФ решили признать провал на острове Змеиный.
В Минобороны РФ решили признать провал на острове Змеиный. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские пропагандистские СМИ подтверждают, что оккупанты покинули остров Змеиный. Они вывели свой вражеский гарнизон после серии успешных атак украинских военных.

Об этом сообщает российское информагентство.

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Оккупанты пытаются даже этот свой провал "продать" россиянам как "победу". Они заявили, что отступление было не побегом, а якобы "шагом доброй воли".

"ВС РФ 30 июня в качестве шага доброй воли завершили выполнение задач на острове Змеином и вывели находившийся там гарнизон, сообщили в Минобороны РФ", – говорится в сообщении.

Над оккупантами уже посмеялся глава Николаевской ОВА Виталий Ким и добавил, что теперь все украинцы ждут от РФ "доброй воли" в Херсоне.

"Ждем в ближайшем будущем шага доброй воли в Херсоне", написал он.

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Освобождение Змеиного

Утром 30 июня нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что российские оккупационные войска покинули остров Змеиный в Черном море.

Кроме того, Telegram-канал "Одесса INFO" со ссылкой на источники сообщил, что оккупанты ушли со Змеиного, подорвав остатки техники.

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Вскоре информация подтвердилась официально. В ОК "ЮГ" обнародовали следующее сообщение:

"В течение ночи, в результате успешно проведенного очередного этапа военной операции с нанесением огневых ударов нашими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный, противник наспех эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и предположительно покинул остров", – говорится в сообщении.

По данным украинских защитников, в настоящее время Змеиный покрыт пожаром, раздаются взрывы. Окончательные результаты операции доразведываются.

Напомним, утром 30 июня сообщалось, что украинские военные поразили ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С1" на острове Змеиный в Черном море. К тому же для оккупантов значительно усложнились поставки вооружения на остров.

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Герої не вмирають!

Позывной "Космос"... Андрей Норов – капитан ВСУ, заместитель комбата 72-й отдельной механизированной бригады. В начале российского вторжения организовал оборону Киевской ГЭС. Благодаря его умелым действиям был нанесен серьезный ущерб противнику и остановлено продвижение на Киев. Погиб под обстрелом, спасая побратимов. Герой Украины. Посмертно.

История героя
Непокоренные
Андрей Покраса – 15-летний школьник, недавно окончивший 9 класс. Помог украинской армии в битве за Киев. Подросток проявил инициативу, став корректировщиком огня артиллерии, поскольку был самым опытным пилотом дронов в своем селе. Благодаря его точной аэроразведке ВСУ уничтожили несколько колонн российской техники, которая шла на украинскую столицу.
История подвига
Хроника агрессии
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