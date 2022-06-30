Міноборони РФ підтвердило втечу зі Зміїного і дало цьому божевільне пояснення

Російські воєначальники визнали, що вивели гарнізон, який там розміщувався

В Міноборони РФ вирішили визнати провал на острові Зміїний. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські пропагандистські ЗМІ підтверджують, що окупанти залишили острів Зміїний. Вони вивели свій гарнізон після серії успішних атак українських військових.

Про це повідомляє російське інформагентство.

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Окупанти намагаються навіть цей свій провал "продати" росіянам як перемогу. Вони заявили, що відступ був не втечею, а "кроком доброї волі".

"ЗС РФ 30 червня як крок доброї волі завершили виконання завдань на острові Зміїному і вивели гарнізон, що перебував там, повідомили в Міноборони РФ", – йдеться в повідомленні.

З окупантів уже посміявся голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, додавши, що тепер усі українці чекають від РФ "доброї волі" в Херсоні.

"Чекаємо в найближчому майбутньому кроку доброї волі в Херсоні", – написав він.

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Звільнення Зміїного

Уранці 30 червня нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що російські окупаційні війська залишили острів Зміїний у Чорному морі.

Крім того, Telegram-канал "Одеса INFO", посилаючись на джерела, повідомив, що окупанти пішли зі Зміїного, підірвавши залишки техніки.

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Невдовзі інформація офіційно підтвердилася. В ОК "Південь" оприлюднили таке повідомлення:

"Протягом ночі, внаслідок вдало проведеного чергового етапу військової операції із нанесенням вогневих ударів нашими ракетними та артилерійськими підрозділами по острову Зміїний, противник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами і, імовірно, залишив острів", – йдеться у повідомленні.

За даними українських захисників, наразі на Зміїному пожежа, лунають вибухи. Остаточні результати операції дорозвідуються.

Нагадаємо, вранці 30 червня повідомляли, що українські військові вразили ракетно-гарматний комплекс "Панцир С1" на острові Зміїний у Чорному морі. До того ж для окупантів значно ускладнилося постачання озброєння на острів.