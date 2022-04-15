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Минюст РФ признал Юрия Дудя иностранным агентом

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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15 апреля, 21:55
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Всего Министерство пополнило реестр девятью новыми фамилиями
Юрия Дудя добавили в реестр иностранных агентов. Фото: коллаж "Сегодня"
Юрия Дудя добавили в реестр иностранных агентов. Фото: коллаж "Сегодня"

Журналиста и видеоблогера Юрия Дудя внесли в реестр иностранных агентов. Соответствующее решение принял Минюст России.

Об этом стало известно на сайте ведомства.

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Также Минюст внес в реестр иностранных агентов политолога Екатерину Шульман. Всего Министерство пополнило реестр девятью новыми фамилиями.

Кроме того, в список вошли журналист Роман Доброхотов, карикатурист Сергей Елкин, руководительница Дальневосточного общественного движения "Маяк" Регина Дзугкоева, журналист Карен Шаинян, психолог, доцент кафедры университета Герцена и руководительница Психологической службы Российской ЛГБТ-сети Мария Сабунаева, журналист из Вологды Кирилл Кругликов и бывший обозреватель "Псковской губернии" Алексей Семенов.

Юрий Дудь призвал окружение Путина остановить войну против украинцев

Журналист и видеоблогер Юрий Дудь честно высказался о войне России против Украины. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

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В своем посте популярный блогер попытался объяснить, что глава Кремля вторгся на территорию суверенного государства и ведет там войну.

Журналист в нескольких пунктах выразил свое мнение о российском вторжении в Украину. Дудь "прошелся" и по сакрализированном Россией празднике Дня Победы.

"Минобороны России утверждает, что уничтожает с помощью высокоточного оружия только военные объекты противника, но в Украине, по данным ООН, уже больше 100 погибших мирных жителей, сотни – раненых, больше 350 000 беженцев и неизвестно сколько тысяч – в бомбоубежищах", – подчеркнул Дудь.

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Он также добавил, "любой, кому люди еще нужны, кто общается со своими друзьями и родными в Украине, в курсе: обороняться там вышли примерно все".

"Финальное и главное: эта война должна быть немедленно закончена", – подытожил Дудь.

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