Мін'юст РФ визнав Юрія Дудя іноземним агентом

Журналіста та відеоблогера Юрія Дудя внесли до реєстру іноземних агентів. Відповідне рішення ухвалив Мін'юст Росії.
Про це стало відомо на сайті відомства.
Також Мін'юст вніс до реєстру іноземних агентів політологиню Катерину Шульман. Загалом Міністерство поповнило реєстр дев'ятьма новими прізвищами.
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Крім того, до списку увійшли журналіст Роман Доброхотов, карикатурист Сергій Єлкін, керівниця Далекосхідного громадського руху "Маяк" Регіна Дзугкоєва, журналіст Карен Шаінян, психолог, доцент кафедри університету Герцена та керівниця Психологічної служби Російської ЛГБТ-мережі Марія Сабунаєва, журналіст з Вологди Кирило Кругліков та колишній оглядач "Псковської губернії" Олексій Семенов.
Юрій Дудь закликав оточення Путіна зупинити війну проти українців
Журналіст та відеоблогер Юрій Дудь чесно висловився про війну Росії проти України. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі.
У своєму посту популярний блогер намагається пояснити, що глава Кремля вторгся на територію суверенної держави і веде там війну.
Журналіст у кількох пунктах висловив свою думку про російське вторгнення в Україну. Дудь "пройшовся" і по сакралізованому Росією святі Дню Перемоги.
"Міноборони Росії стверджує, що знищує за допомогою високоточної зброї тільки військові об'єкти противника, але в Україні, за даними ООН, вже понад 100 загиблих мирних жителів, сотні – поранених, понад 350 000 біженців та невідомо скільки тисяч – у бомбосховищах", – наголосив Дудь.
Він також додав, "будь-хто, кому люди ще потрібні, хто спілкується зі своїми друзями та рідними в Україні, в курсі: оборонятися там вийшли приблизно всі".
"Фінальне та головне: ця війна має бути негайно закінчена", – підсумував Дудь.