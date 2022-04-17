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"Много раненых с оторванными конечностями". Моряк "Москвы" подтвердил матери попадание в крейсер ракетами

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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17 апреля, 22:55
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СМИ привело монолог матери матроса-срочника Черноморского флота, который выжил и связался с родственниками на следующий день после уничтожения крейсера
После уничтожения крейсера "Москва" есть много раненых моряков РФ. Фото: коллаж "Сегодня"
После уничтожения крейсера "Москва" есть много раненых моряков РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

В результате уничтожения крейсера "Москва" погибло много моряков. При этом некоторые из них выжили, связались со своими родственниками и рассказали истории.

Об этом сообщает "Новая газета. Европа".

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Издание привело монолог матери матроса-срочника Черноморского флота, который выжил и связался с родственниками на следующий день после уничтожения крейсера.

"Сын сказал, что крейсер был подбит с суши, с украинской стороны. Просто так пожар бы не произошел. Есть погибшие, есть раненые, есть пропавшие без вести. Сын мне позвонил, когда им дали телефоны. У них остались документы и [их личные] телефоны на крейсере. Он мне звонит и плачет от того, что увидел. Это было страшно. Понятно, что не все выжили. Пытались своими силами потушить пожар после того, как в крейсер попали тремя ракетами "Нептун". Я, как мать, даже не знаю, какие слова подобрать. Я просто очень счастлива, что сын мне позвонил, что он жив и здоров.

Я не хочу афишировать все это на публику, потому что я подставлю своего сына. Они давали подписку о неразглашении перед тем, как попали на крейсер. Вы поймите меня тоже, мне страшно. Это очень страшно. Это жутко, и я не знаю, как дождаться мне своего сына", – рассказала мать моряка.

По ее словам, на крейсере погибло около 40 человек. Несколько человек пропали без вести, а также много раненых. Раненые, в основном, с оторванными конечностями.

"В общем, когда мне пятнадцатого числа уже сын позвонил, он плакал. Он говорит: "Мамочка, я никогда не думал, что в мирное, в принципе, время я попаду в такое месиво. Я даже не буду тебе говорить в подробностях, что я видел. Это настолько страшно. Я не знаю, как пережить, как дождаться сына своего, чтобы он дослужил, вы меня поймите правильно. Я как мать…Я просто…Это ужасно. И в СМИ, понятно, что не говорят всех подробностей. Почему? Потому что Министерство обороны не хочет признавать поражение со стороны Украины. Не хочет признавать, что такой крейсер потерпел крушение", – добавила мать российского моряка.

Загорелся и перевернулся. Военные рассказали, как уничтожили крейсер "Москва"

Российские оккупанты продолжают искать способы улучшить свое положение и подтянуть деморализованные силы. При этом РФ несет огромные потери в Украине. Об этом сообщает Оперативное командование "Південь".

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Так, в Черноморской операционной зоне ПКР "Нептун" поражен крейсер "Москва" – флагман черноморского флота России – получил существенные повреждения и в результате этого возник пожар.

Другие единицы корабельной группировки пытались оказать помощь, но шторм и мощный взрыв боезапаса опрокинули крейсер и он начал тонуть.

"Если для высадки десанта условия неблагоприятны, то угроза ракетных атак как с моря, так и временно оккупированного Крыма остается. На Николаевском и Херсонском направлении потери противника составляют 54 оккупанта и восемь единиц техники, среди которых – две самоходных артиллерийских установки, реактивная система залпового огня "Град" и танк Т-72", – отметили в ведомстве.

В ответ на системные артиллерийские обстрелы врага на протяжении ночи нашими войсками нанесено точное поражение по сосредоточению военной техники и составу боеприпасов в классических традициях Чернобаевки.

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Кроме того, враг продолжает психологическое давление на местное население в Херсоне и области, агитируя за создание псевдореспублики.

"Но ни дерзкие обстрелы, ни похищение, ни издевательство оккупантов над гражданским населением не сломили дух Херсонщины. Люди продолжают отстаивать свое независимое будущее в свободной Украине", – добавили в Оперативном командовании.

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