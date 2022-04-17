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"Багато поранених з відірваними кінцівками". Моряк "Москви" підтвердив матері попадання у крейсер ракетами

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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17 квітня, 22:55
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ЗМІ привело монолог матері матроса-строковика Чорноморського флоту, який вижив і зв'язався з родичами наступного дня після знищення крейсера
Після знищення крейсера "Москва" є багато поранених моряків РФ. Фото: колаж "Сьогодні"
Після знищення крейсера "Москва" є багато поранених моряків РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Внаслідок знищення крейсера "Москва" загинуло багато моряків. До того ж деякі з них вижили, зв'язалися зі своїми родичами та розповіли історії.

Про це повідомляє "Нова газета. Європа".

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Видання привело монолог матері матроса-строковика Чорноморського флоту, який вижив та зв'язався з родичами наступного дня після знищення крейсера.

"Син сказав, що крейсера було підбито з суші, з українського боку. Просто так пожежа б не сталася. Є загиблі, є поранені, зниклі безвісти. Син мені зателефонував, коли їм дали телефони. У них залишилися документи та [їхні особисті] телефони на крейсері. Він мені дзвонить і плаче від того, що побачив. Це було страшно. Зрозуміло, що не усі вижили. Намагалися самотужки загасити пожежу після того, як у крейсер потрапили трьома ракетами "Нептун". Я як мати навіть не знаю, які слова підібрати. Я просто дуже щаслива, що син мені зателефонував, що він живий і здоровий.

Я не хочу афішувати все це на публіку, бо я підставлю свого сина. Вони давали передплату про нерозголошення перед тим, як потрапили на крейсер. Ви зрозумієте мене, мені страшно. Це дуже страшно. Це моторошно, і я не знаю, як дочекатися мені свого сина", – розповіла мати моряка.

За її словами, на крейсері загинуло близько 40 осіб. Декілька людей зникли безвісти, а також багато поранених. Поранені переважно з відірваними кінцівками.

"Загалом, коли мені п'ятнадцятого числа вже син зателефонував, він плакав. Він каже: "Мамочко, я ніколи не думав, що в мирний час я потраплю в таке місиво. Я навіть не буду тобі говорити у подробицях, що я бачив. Це так страшно. Я не знаю, як пережити, як дочекатися свого сина, щоб він дослужив, ви мене зрозумієте правильно. Я як мати... Я просто... Це жахливо. І в ЗМІ, зрозуміло, що не кажуть усіх подробиць. Чому? Тому що Міністерство оборони не хоче визнавати поразки з боку України. Не хоче визнавати, що такий крейсер зазнав аварії", – додала мати російського моряка.

Загорівся і перекинувся. Військові розповіли, як знищили крейсер "Москва"

Російські окупанти продовжують шукати способи поліпшити своє становище та підтягнути деморалізовані сили. Водночас РФ зазнає величезних втрат в Україні. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

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Так, у Чорноморській операційній зоні ПКР "Нептун" уражений крейсер "Москва" – флагман чорноморського флоту Росії – отримав суттєві пошкодження і внаслідок цього виникла пожежа.

Інші одиниці корабельного угруповання намагалися надати допомогу, але шторм і потужний вибух боєзапасу перекинули крейсер і він почав тонути.

"Якщо для висадки десанту умови несприятливі, то загроза ракетних атак як з моря, так і з тимчасово окупованого Криму залишається. На Миколаївському та Херсонському напрямку втрати противника сктановлять 54 рашисти та вісім одиниць техніки, серед яких – дві самохідні артилерійські установки, реактивна система залпового вогню "Град" і танк Т-72", – зазначили у відомстві.

У відповідь на системні артилерійські обстріли ворога протягом ночі нашими військами завдано влучне ураження по зосередженню військової техніки та складу боєприпасів у класичних традиціях Чорнобаївки.

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Крім того, ворог продовжує психологічний тиск на місцеве населення в Херсоні та області, агітуючи за створення псевдореспубліки.

"Але ні зухвалі обстріли, ані викрадення, ані знущання рашистів над цивільним населенням не зламали дух Херсонщини. Люди продовжують відстоювати своє незалежне майбутнє у вільній Україні", – додали в Оперативному командуванні.

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Старший лейтенант Бондарук Віталій - офіцер ЗСУ, родом з Прикарпаття (с. Княжолука, Долинський район, Івано-Франківська обл.). Загинув при обороні Києва, вступивши в бій з переважаючими силами противника. Разом зі своїм підрозділом затримав ворога, давши можливість українським військам зайняти зручну позицію для контрнаступу. За особисту мужність отримав звання Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
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Павло (прізвище не називаємо) - головний сержант артилерійської батареї, на рахунку якої сотні одиниць розбитої техніки ворога! Його точність, сміливість і сталеві нерви перетворюють смертоносну зброю РФ на металобрухт. В тому числі і за допомогою реактивної системи "Верба". "Не я б'ю - "Верба" б'є!"
Слава Україні!

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