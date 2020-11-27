Мог получить премию Дарвина: россиянин загорелся в лифте (видео)

Эксперимент с воспламеняющейся жидкостью в Оренбурге едва не закончился трагедией

Житель России по нелепости едва не сжег себя, спускаясь на лифте в собственном доме.

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Как сообщает телеканал 360, инцидент, произошедший утром 27 ноября в городе Оренбург, сняла камера видеонаблюдения.

На видеозаписи видно, как мужчина заходит в лифт многоэтажного дома, в одной руке он держит банку с прозрачной жидкостью. В какой-то момент он решает проверить содержимое банки на воспламеняемость.

Результат не заставил себя долго ждать – жидкость загорелась, а мужчина выронил банку, после чего содержимое расплескалось по всему лифту, который в считанные секунды оказался объят пламенем.

Попытки потушить огонь результата не дали – мужчина начал задыхаться и уже стал терять сознание, когда лифт доехал до 1 этажа и двери открылись.

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В результате россиянина госпитализировали с ожогами 30% тела. Сам он позже заявил, что в банке находился самодельный антифриз, который он нес в свой автомобиль.

Сотрудники МВД РФ по Оренбургской области начали проверку, по результатам которой ожидается процессуальное решение.

Напомним, что в прошлом месяце известная оппозиционная журналистка Ирина Славина сожгла себя возле управления Министерства внутренних дел РФ в Нижнем Новгороде.

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