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На границе Украины начались крупнейшие военные учения России: видео

21 сентября, 11:45

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Маневры "Кавказ 2020" продлятся с 21 до 26 сентября

Россия начала самые массовые военные учения в этом году – маневры "Кавказ-2020", которые ранее в этом месяце вызвали реакцию даже президента Украины Владимира Зеленского.

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Об этом 21 сентября сообщило Министерство обороны страны-оккупанта.

По данным российского военного ведомства, учениях проходят на территории Южного военного округа России, в который также был включен незаконно аннексированные Крым и Севастополь.

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Предполагается, что в них примут участие 80 тыс. человек личного состава, 250 танков, 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

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Кроме того, учения затронут Черноморский флот и Каспийскую группировку ВМФ РФ.

Видео: Минобороны РФ

Как уже сообщалось, российские маневры продлятся до 26 сентября. Также в них задействуют и войска Беларуси – батальонной тактической группы механизированной бригады.

На учениях Россия будет отрабатывать все вопросы, связанные с использованием группировок войск на стратегических направлениях: разворачивание системы управления, проверка боевой и мобилизационной готовности, отработка войсками различных навыков на полигонах в рамках отдельных тактических эпизодов.

В Украине и на Западе "Кавказ-2020" расценили как серьезную угрозу – в связи с этим в Херсонской области прошел ряд ответных учений.

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Россия военные учения маневры армия России Кавказ-2020

Источник: Сегодня

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