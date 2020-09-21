На границе Украины начались крупнейшие военные учения России: видео

Россия начала самые массовые военные учения в этом году – маневры "Кавказ-2020", которые ранее в этом месяце вызвали реакцию даже президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом 21 сентября сообщило Министерство обороны страны-оккупанта.
По данным российского военного ведомства, учениях проходят на территории Южного военного округа России, в который также был включен незаконно аннексированные Крым и Севастополь.
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Предполагается, что в них примут участие 80 тыс. человек личного состава, 250 танков, 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.
Кроме того, учения затронут Черноморский флот и Каспийскую группировку ВМФ РФ.
Как уже сообщалось, российские маневры продлятся до 26 сентября. Также в них задействуют и войска Беларуси – батальонной тактической группы механизированной бригады.
На учениях Россия будет отрабатывать все вопросы, связанные с использованием группировок войск на стратегических направлениях: разворачивание системы управления, проверка боевой и мобилизационной готовности, отработка войсками различных навыков на полигонах в рамках отдельных тактических эпизодов.
В Украине и на Западе "Кавказ-2020" расценили как серьезную угрозу – в связи с этим в Херсонской области прошел ряд ответных учений.
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