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На границе с Украиной сгорел палаточный городок армии России? Мы проверили слухи

14 апреля, 19:31

Игорь Серов , Стас Кожемякин

В интернете распространяют информацию о мощном пожаре, который произошел в палаточном городке Вооруженных сил РФ "на границе с Украиной".

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Ссылаясь на сообщество InformNapalm, об этом сообщил целый ряд украинских СМИ.

Якобы огонь вспыхнул в палаточном городке за 45 км от Украины – в городе Богучаре, который расположен в Воронежской области.

На снятых кадрах видно ошарашенных военных, которые бегают вокруг огня с ведрами с водой и огнетушителями. Один из военных подходит к автору ролика и говорит, что он обгорел.

Осторожно! На видео нецензурная лексика:

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При этом два украинских ведомства – пограничное и Главное управление разведки Минобороны – не смогли подтвердить "Сегодня" наличие пожара, но не потому, что его не было, а потому, что военный лагерь россиян находится на расстоянии не менее сотни километров от украинской границы.

При этом в ведомствах не исключают, что пожар действительно имел место.

"Информацию уточняем", – сообщили нам в двух ведомствах.

Впрочем, это не отменяет того, что в последние недели Россия активно перемещает свои войска к границам Украины, а также в незаконно оккупированный Крым и районы Донбасса.

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Россия пожар военный городок армия России
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