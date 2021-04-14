На кордоні з Україною згоріло наметове містечко армії Росії? Ми перевірили чутки

Військовий табір Збройних сил Росії знаходиться в Богучарі Воронезької області – що чули про пожежу українська розвідка та прикордонники

В інтернеті розповсюджують інформацію про потужний пожежу, яка сталася в наметовому містечку Збройних сил РФ "на кордоні з Україною".

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Посилаючись на співтовариство InformNapalm Про це повідомив цілий ряд українських ЗМІ.

Нібито вогонь спалахнув в наметовому містечку за 45 км від України – в місті Богучарі, який розташований у Воронезькій області.

На знятих кадрах видно приголомшених військових, які бігають навколо вогню з відрами з водою і вогнегасниками. Один з військових підходить до автора ролика і каже, що він обгорів.

Обережно! На відео нецензурна лексика:

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При цьому два українських відомства – прикордонне і Головне управління розвідки Міноборони – не змогли підтвердити "Сегодня" наявність пожежі, але не тому, що його не було, а тому, що військовий табір росіян знаходиться на відстані Проте сотні кілометрів від українського кордону .

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При цьому в відомствах не виключають, що пожежа дійсно мав місце.

"Інформацію уточнюємо" , – повідомили нам в двох відомствах.

Втім, це не скасовує того, що в останні тижні Росія активно переміщує свої війська до кордонів України , А також в незаконно окупований Крим і райони Донбасу.

У зв'язку з цим НАТО, а також окремі країни-члени військового блоку закликали Кремль припинити свої залякують дії .

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