На прощальной распродаже в России сотрудники подрались за товар (видео)

IKEA полностью уходит из страны-агрессора

Сначала большая очередь, потом драка за товар / Коллаж "Сегодня"

Граждане России еще пока не ощутили на себе последствие технического дефолта, который наступил у них в ночь на 27 июня, однако уже стали понимать, что качественный западный продукт надолго уходит с их рынка, а значит нужно им запастись, распихивая конкурентов. Что благополучно и делают российские сотрудники шведской компании IKEA , буквально сбивая всех вокруг с ног.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

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Что произошло

"Распродажа для сотрудников IKEA выглядит примерно так: люди забегают в магазин в Химках и мчатся к своим целям. Распродажа началась сегодня — сначала она пройдет только для работников и по пропускам, а затем и для обычных россиян (только онлайн). Сотрудники могут купить вещи со скидкой от 15%. По условиям, им запрещено покупать вещи для перепродажи", – говорится в сообщении.

Кто послал российский рынок