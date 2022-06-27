На прощальному розпродажі в Росії співробітники побилися за товар (відео)

IKEA повністю йде з країни-агресора

Спершу велика черга, потім бійка за товар / Колаж "Сьогодні"

Громадяни Росії ще поки не відчули на собі наслідок технічного дефолту, який настав у них у ніч на 27 червня. Проте вже стали розуміти, що якісний західний продукт надовго йде з їхнього ринку, а отже потрібно їм запастися, розпихаючи конкурентів. Що благополучно і роблять російські співробітники шведської компанії IKEA буквально збиваючи всіх навколо з ніг.

Відповідне відео з'явилося у соцмережах.

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Що сталося

"Розпродаж для співробітників IKEA виглядає приблизно так: люди забігають до магазину в Хімках і мчать до своїх цілей. Розпродаж розпочався сьогодні — спочатку він пройде лише для працівників і за перепустками, а потім і для звичайних росіян (тільки онлайн). Співробітники можуть придбати речі зі знижкою від 15%. За умовами їм заборони купувати речі для перепродажу", – йдеться у повідомленні.

Хто послав російський ринок