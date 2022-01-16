"Отличный подарок": россиянам предложили трусы с Путиным-космонавтом (фото)

На российском сайте продают мужские трусы с портретом президента РФ Владимира Путина. На изделии изображен рисунок, где хозяин Кремля в скафандре, как космонавт.
Такая модель нижнего белья появилась в интернет-магазине Wildberries. Одна пара трусов стоит 1318 рублей по скидке (483 грн).
В описании товара указано: "Мужские трусы с ярким тематическим рисунком. Отличный подарок мужчине! Сделаны из ткани сэндвич – к телу прилегает слой из хлопка, лицевая сторона из полиэстера для яркой картинки. Удобные, в трусах не жарко, ткань мягкая и приятная на ощупь. Необычный подарок – Трусы мужские с рисунком Путин космонавт".
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По данным сайта, нижнее белье купили более пяти раз. Покупатели даже оставили отзывы:
- "Яркий принт, хорошо сделано!"
- "Картинка ВВП оказалась не такой большой, чем обещалось. Но все равно смотрится прикольно".
Но вопросов к товару оказалось больше:
- "А можно новую коллекцию с Путиным? Мне очень понравились данные труселя, уже год ношу не снимая!"
- "Оцените товар и наденьте шиворот навыворот".
- "На заднице лучше бы смотрелся!"
- "А со стороны ягодиц в районе заднего прохода нет рта президента?"
- "Подскажите, на обороте такой же рисунок или нет?"
Товары с Путиным
- Крупнейший российский онлайн-магазин Wildberries на своем сайте предлагает приобрести разнообразные товары с президентом страны-оккупанта Владимиром Путиным, а также запрещенной в Украине символикой. В 2020 году сайт запустил продажи в Украине. Так, введя в поиск слово "Путин", получите "отличную" возможность приобрести футболку или даже набор для вышивания с главой Кремля – все цены указаны в гривнях.
- Также в России продают "иконы" с Путиным – цена поражает. Портрет хозяина Кремля продается в наборе с иконой Николая Чудотворца и браслетом.
- Кроме того, в интернете продают игрушечного Путина. Президента РФ можно купить в образе вступления в должность или в виде борца в кимоно. Масштаб куклы 1/6, произведена в Китае. К ней прилагаются аксессуары и одежда.