"Отличный подарок": россиянам предложили трусы с Путиным-космонавтом (фото)

Трусы с российским лидером приобрели уже более пяти раз

Президент РФ Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"

На российском сайте продают мужские трусы с портретом президента РФ Владимира Путина. На изделии изображен рисунок, где хозяин Кремля в скафандре, как космонавт.

Такая модель нижнего белья появилась в интернет-магазине Wildberries. Одна пара трусов стоит 1318 рублей по скидке (483 грн).

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В описании товара указано: "Мужские трусы с ярким тематическим рисунком. Отличный подарок мужчине! Сделаны из ткани сэндвич – к телу прилегает слой из хлопка, лицевая сторона из полиэстера для яркой картинки. Удобные, в трусах не жарко, ткань мягкая и приятная на ощупь. Необычный подарок – Трусы мужские с рисунком Путин космонавт".

Фото: скриншот

По данным сайта, нижнее белье купили более пяти раз. Покупатели даже оставили отзывы:

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"Яркий принт, хорошо сделано!"

"Картинка ВВП оказалась не такой большой, чем обещалось. Но все равно смотрится прикольно".

Фото: wildberries.ru

Фото: wildberries.ru

Но вопросов к товару оказалось больше:

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"А можно новую коллекцию с Путиным? Мне очень понравились данные труселя, уже год ношу не снимая!"

"Оцените товар и наденьте шиворот навыворот".

"На заднице лучше бы смотрелся!"

"А со стороны ягодиц в районе заднего прохода нет рта президента?"

"Подскажите, на обороте такой же рисунок или нет?"

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