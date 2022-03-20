НАТО начало развертывание в Словакии систем ПВО Patriot

Альянс укрепляет оборону на фоне вторжения РФ в Украину

/ Фото: Коллаж: Сегодня

НАТО перебросило в Словакию первые многонациональные подразделения с системами ПВО Patriot.

Об этом сообщил 20 марта министр обороны Словакии Ярослав Надь, которого цитирует Startribune. Переброска продолжится в ближайшие дни.

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Сообщается, что Германия и Нидерланды договорились отправить в Словакию военный контингент с комплексами Patriot. Данные войска входят в контингент из 2100 солдат из нескольких стран НАТО, включая США. Они сформируют военную группировку на территории Словакии, поскольку альянс укрепляет оборону на своем восточном фланге после вторжения России в Украину.

Надь сообщил, что сначала ПВО Patriot будут дислоцироваться на военной базе в городе Слиач в центральной Словакии, а затем будут размещены в различных местах для защиты как можно большей территории страны.

Министр поблагодарил Германию и Нидерланды за "ответственное решение" существенно усилить обороноспособность Словакии.

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В то же время, сказал Надь, ПВО Patriot не заменят российские системы ПВО С-300, на которые опиралась его страна, назвав их развертывание "еще одним компонентом для защиты воздушного пространства Словакии".

Ярослав Надь ранее заявлял, что его страна будет готова предоставить Украине свой зенитно-ракетный комплекс большой дальности С-300 при условии, что у него будет надлежащая замена.

Президент Владимир Зеленский упомянул С-300 в видеообращении к американским законодателям, призывая предоставить систему ПВО, которая позволила бы Украине защитить свое воздушное пространство от российских боевых самолетов и ракет.

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Члены НАТО Болгария, Словакия и Греция имеют С-300. Словацкий министр заявил 20 марта, что его страна будет работать над заменой С-300 другой системой, которая будет совместима с системами, используемыми союзниками.

У Байдена обсуждают передачу Украине средств ПВО

Администрация президента Джо Байдена обсуждает с европейскими союзниками возможность передачи средств ПВО и других вооружений.

Киев, в частности, рассчитывает получить зенитные ракетные комплексы С-300.