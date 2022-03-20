НАТО розпочало розгортання у Словаччині систем ППО Patriot

Альянс зміцнює оборону на фоні вторгнення РФ до України

/ Фото: Колаж: Сьогодні

НАТО перекинуло у Словаччину перші багатонаціональні підрозділи із системами ППО Patriot.

Про це повідомив 20 березня міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, якого цитує Startribune. Перекидання триватиме найближчими днями.

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Повідомляється, що Німеччина та Нідерланди домовилися відправити до Словаччини військовий контингент із комплексами Patriot . Ці війська входять до контингенту із 2100 солдатів із кількох країн НАТО, включаючи США. Вони сформують військове угруповання на території Словаччини, оскільки альянс зміцнює оборону на своєму східному фланзі після вторгнення Росії в Україну.

Надь повідомив, що спочатку ППО Patriot дислокуватимуться на військовій базі в місті Сліач у центральній Словаччині, а потім будуть розміщені в різних місцях для захисту якомога більшої території країни.

Міністр подякував Німеччині та Нідерландам за "відповідальне рішення" суттєво посилити обороноздатність Словаччини.

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Водночас, сказав Надь, ППО Patriot не замінять російські системи ППО С-300, на які спиралася його країна, назвавши їхнє розгортання "ще одним компонентом для захисту повітряного простору Словаччини".

Ярослав Надь раніше заявляв, що його країна буде готова надати Україні свій зенітно-ракетний комплекс великої дальності С-300 за умови, що він матиме належну заміну.

Президент Володимир Зеленський згадав С-300 у відеозверненні до американських законодавців, закликаючи надати систему ППО, яка б дозволила Україні захистити свій повітряний простір від російських бойових літаків і ракет.

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Члени НАТО Болгарія, Словаччина та Греція мають С-300. Словацький міністр заявив 20 березня, що його країна працюватиме над заміною С-300 на іншу систему, яка буде сумісна з системами, що використовуються союзниками.

У Байдена обговорюють передачу Україні засобів ППО

Адміністрація президента Джо Байдена обговорює із європейськими союзниками можливість передачі засобів ППО та інших озброєнь.

Київ зокрема розраховує отримати зенітні ракетні комплекси С-300.