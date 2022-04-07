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Не хватает визитки Яроша. Минобороны РФ "обнаружило" у бойцов ВСУ футболку Правого сектора и каску СС

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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7 апреля, 16:02
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Кремлевская пропаганда работает по классическим методичкам
Минобороны РФ показало якобы найденные у бойцов ВСУ "артефакты". Фото: коллаж "Сегодня"
Минобороны РФ показало якобы найденные у бойцов ВСУ "артефакты". Фото: коллаж "Сегодня"

Министерство обороны Российской Федерации распространяет фейки, действуя в классической манере кремлевской пропаганды. Используя заезженные нарративы, Москва продолжает пугать своих граждан выдуманными украинскими "нацистами" и "фашистами".

Так, в четверг, 7 апреля, Министерство обороны РФ опубликовало на своей странице в Facebook (запрещенному в России – Ред.), фотографии якобы обнаруженных у бойцов ВСУ футболок с изображением Романа Шухевича, надписью "Правый сектор", а также немецкой каски подразделений "СС" времен Второй мировой войны.

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"Несколько артефактов, подтверждающих, что наше дело правое. Город Изюм. Фотографии сделаны на бывших позициях оборонявшихся украинских националистов", – говорится в подписи к фотографиям.

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Отметим, что для полноты картины, не хватает лишь ужасающей "визитки Яроша", но не исключено, что ее в скором времени также "найдут" российские военные.

Не забывают российские пропагандисты об их любимом лозунге "Деды воевали". Минобороны РФ также опубликовало фото российского оккупанта на фоне мемориала памяти погибшим во Второй мировой войне воинам на горе Кременец в Изюме Харьковской области.

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"Достойные потомки своих отцов, дедов и прадедов", – подписало ведомство снимок.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что российские захватчики, которых в Минобороны РФ называют "достойными потомками своих дедов", убивали и пытали людей в Киевской области с ведома командования.

Кроме того, стало известно, что российские оккупанты массово насиловали украинских женщин, после чего вешали их и сжигали.

Также мы информировали, что премьер Словении ответил России на обвинения в сокращении посольства РФ и показал, как из символики фашистской Германии и СССР появился символ "Z".

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Алексей Цыбко - воин-доброволец, бывший мэр города Смела (Черкасская область), спортивный функционер, экс-капитан сборной Украины по регби, мастер спорта. С первых дней вторжения российских войск ушел на войну. Сражался на территории Киевской области. Погиб во время освобождения Бучи, выполняя боевую задачу. В марте ему исполнилось 55 лет.

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