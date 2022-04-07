Бракує візитки Яроша. Міноборони РФ "виявило" у бійців ЗСУ футболку Правого сектора та каску СС

Кремлівська пропаганда працює за класичними методичками

Міноборони РФ показало нібито знайдені у бійців ЗСУ "артефакти". Фото: колаж "Сьогодні"

Міністерство оборони Російської Федерації поширює фейки, діючи у класичній манері кремлівської пропаганди Використовуючи заїжджені наративи, Москва продовжує лякати своїх громадян вигаданими українськими "нацистами" та "фашистами".

Так, у четвер, 7 квітня, Міністерство оборони РФ опублікувало своїй сторінці у Facebook (забороненому в Росії – Ред.), фотографії нібито виявлених у бійців ЗСУ футболок із зображенням Романа Шухевича, написом "Правий сектор", а також німецької каски підрозділів "СС" часів Другої світової війни.

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"Кілька артефактів, які підтверджують, що наша справа права. Місто Ізюм. Фотографії зроблені на колишніх позиціях українських націоналістів, що оборонялися", – йдеться у підписі до фотографій.

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Зазначимо, що для повноти картини не вистачає лише жахливої "візитки Яроша", але не виключено, що її незабаром також "знайдуть" російські військові.

Не забувають російські пропагандисти про їхнє улюблене гасло "Діди воювали". Міноборони РФ також опублікувало фото російського окупанта на тлі меморіалу пам'яті загиблим у Другій світовій війні воїнам на горі Кременець у Ізюмі на Харківщині.

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"Гітні нащадки своїх батьків, дідів та прадідів", – підписало відомство знімок.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що російські загарбники, яких у Міноборони РФ називають "гідними нащадками своїх дідів", вбивали та катували людей у Київській області з відома командування.

Крім того, стало відомо, що російські окупанти масово ґвалтували українських жінок, після чого вішали їх та спалювали.

Також ми інформували, що прем'єр Словенії відповів Росії на звинувачення у скороченні посольства РФ і показав, як із символіки фашистської Німеччини та СРСР з'явився символ "Z".