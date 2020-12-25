"Не слушал, а смотрел на ваше тело": якутский депутат-сексист попал в британские таблоиды

В Якутии (РФ) депутат во время видеосовещания обругал министра предпринимательства и торговли региона за ее слишком "откровенный" вид и "привлекательное декольте", из-за которого он не может сосредоточиться на работе.

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Инцидент с политиками попал в британские СМИ, среди которых Daily Mail.

После доклада якутского министра Ирины Высоких, депутат Петр Амосов обвинил чиновницу в слишком откровенном виде, что мешает ему сконцентрироваться на ее докладе.

Видео: BAZA

"Еще одно замечание. Я сегодня смотрел, как мужчина, не на то, как выступали вы, а на открытую часть вашего тела. Это как-то нехорошо, конечно. Надо бы проследить за этим. Как мужчине – красиво, но все равно", – сказал он.

Однако Ирина Высоких сказала, что не намерена обсуждать с ним свой внешний вид.

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В свою очередь спикер Госсобрания заявил, что она не может комментировать депутатов, и выключил ей микрофон.

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Другой депутат, который присутствовал на онлайн-встрече, сказал, что не увидел нарушения в одежде женщины и от имени части коллег извинился перед ней.

Также поддержал министра и глава Республики Якутия Айсен Николаев. В Instagram он опубликовал видео, в котором назвал инцидент с выступлением депутата неприятным и некрасивым.

"Такое отношение мужчины, а тем более народного депутата к женщине, я считаю недопустимым", – сказал Айсен Николаев.

Недавно депутат от "Единой России" Дмитрий Вяткин послал в ж**у журналистку, так как не захотел комментировать.

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