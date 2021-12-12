"Неприятно об этом говорить". Путин признался, что в 90-е работал таксистом

В 90-е годы глава российского государства Владимир Путин подрабатывал частным извозом. Об этом он сообщил в фильме "Новейшая история" на телеканале "Россия 1".
"Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было", – сказал Путин.
Он также рассказал, что в середине 1990-х годов в российском правительстве работали сотрудники ЦРУ США.
По его словам, потом их привлекали к уголовной ответственности в США за участие в приватизации в России.
Далее по теме
В 2018 году президент уже рассказывал, что только задумывался о работе таксистом. Это произошло после поражения на губернаторских выборах Анатолия Собчака.
Я, уж если по-честному сказать, думал, что делать. Может быть, в такси подрабатывать или еще что-нибудь. Я не шучу, серьезно, а куда деваться? Надо же было двух детей маленьких кормить, — рассказал тогда Путин.
Он добавил, что благодарен, что его пригласили работать в Управление делами президента.
Угроза вторжения РФ
- Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.
- Россия может использовать "любимый" метод для нападения на Украину.
- Меркель сделала России предупреждение насчет Украины.
- Агентство Bloomberg со ссылкой на американскую разведку сообщило, что Россия усиливает свою военную группировку в оккупированном Крыму новыми войсками, которые начала перебрасывать туда с 15 ноября.
Что думает Путин
Говоря о вероятности ввода войск России на территорию Украины, президент РФ Владимир Путин сказал, что об этом говорили еще в начале года и этого не случилось.