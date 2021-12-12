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"Неприємно про це говорити". Путін зізнався, що у 90-ті працював таксистом

12 грудня, 14:15
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У ті роки багато людей не мали ні грошей, ні постійної роботи
Путін не хоче згадувати про цей період
Путін не хоче згадувати про цей період / Фото: Колаж: Сьогодні

У 90-ті роки глава російської держави Володимир Путін підробляв приватним візництвом. Про це він повідомив у фільмі "Нова історія" на телеканалі "Росія 1".

"Іноді доводилося підробляти і візництвом. Неприємно про це говорити, але, на жаль, і це теж було", – сказав Путін.

Він також розповів, що у середині 1990-х років у російському уряді працювали співробітники ЦРУ США.

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За його словами, потім їх притягали до кримінальної відповідальності у США за участь у приватизації в Росії.

У 2018 році президент уже розповідав, що тільки замислювався про роботу таксистом. Це сталося після поразки на губернаторських виборах Анатолія Собчака.

Я, якщо чесно сказати, думав, що робити. Можливо, в таксі підробляти або ще щось. Я не жартую, серйозно, а куди подітися? Треба ж було двох маленьких дітей годувати, — розповів тоді Путін.

Він додав, що вдячний, що його запросили працювати до Управління справами президента.

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Загроза вторгнення РФ

Що думає Путін

Говорячи про можливість введення військ Росії на територію України, президент РФ Володимир Путін сказав, що про це говорили ще на початку року і цього не сталося.

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