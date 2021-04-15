Українська
$ 27,98
33,48
  1. Мировые новости
  2. Россия

Новая эскалация на Азове: Россия перекрыла Керченский пролив

15 апреля, 21:07

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Кремль не собирается прекращать использовать военные и гибридные методы для агрессии – МИД Украины просит Запад вмешаться

После недавней провокации на Азове российские власти продолжат накалять ситуацию в акватории Черного моря и хотят незаконно перекрыть Керченский пролив на полгода.

Реклама

Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Ограничение будет действовать с 24 апреля по 31 октября этого года. В течение указанного времени через Керченский пролив запрещено проходить всем военным кораблям и государственным судам, кроме российских.

Таким образом, коммерческие суда смогут проходить через пролив и дальше.

Реклама

В тренде
В Канаде депутат явился на видеоконференцию парламента без трусов

В Министерстве иностранных дел это уже назвали "очередной попыткой в ​​нарушение норм и принципов международного права узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства".

Кроме того, это является нарушением Конвенции ООН по морскому праву.

МИД назвал это доказательством того, что Россия не собирается прекращать агрессию против Украины с использованием военных и гибридных методов.

На этом фоне дипломаты выразили протест, потребовали от РФ немедленно отменить решение о перекрытии пролива и призвали международных партнеров усилить политическое и дипломатическое давление на Кремль с этой целью.

Реклама

Напомним, в декабре генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла обновленную резолюцию против незаконной милитаризации Россией оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Черное море Азовское море Керченский пролив МИД Украины
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Путин отказался от переговоров с Зеленским: что говорят в Офисе президента
Путин отказался от переговоров с Зеленским: что говорят в Офисе президентаВласть
Это станет началом конца Украины: Козак разразился угрозами по Донбассу
Это станет началом конца Украины: Козак разразился угрозами по ДонбассуВласть
Украина и личная встреча. О чем Байден говорил с Путиным
Украина и личная встреча. О чем Байден говорил с ПутинымСША
Россия подтвердила стягивание
Россия подтвердила стягивание "Искандеров" к границе с УкраинойРоссия
Россия боится только одну страну: Кравчук рассказал, кто может помочь Украине
Россия боится только одну страну: Кравчук рассказал, кто может помочь УкраинеВласть
Это самый короткий путь для России: генерал оценил вероятность атаки на Киев
Это самый короткий путь для России: генерал оценил вероятность атаки на КиевУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять