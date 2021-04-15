Новая эскалация на Азове: Россия перекрыла Керченский пролив

Кремль не собирается прекращать использовать военные и гибридные методы для агрессии – МИД Украины просит Запад вмешаться

После недавней провокации на Азове российские власти продолжат накалять ситуацию в акватории Черного моря и хотят незаконно перекрыть Керченский пролив на полгода.

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Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Ограничение будет действовать с 24 апреля по 31 октября этого года. В течение указанного времени через Керченский пролив запрещено проходить всем военным кораблям и государственным судам, кроме российских.

Таким образом, коммерческие суда смогут проходить через пролив и дальше.

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В Министерстве иностранных дел это уже назвали "очередной попыткой в ​​нарушение норм и принципов международного права узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства".

Кроме того, это является нарушением Конвенции ООН по морскому праву.

МИД назвал это доказательством того, что Россия не собирается прекращать агрессию против Украины с использованием военных и гибридных методов.

На этом фоне дипломаты выразили протест, потребовали от РФ немедленно отменить решение о перекрытии пролива и призвали международных партнеров усилить политическое и дипломатическое давление на Кремль с этой целью.

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Напомним, в декабре генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла обновленную резолюцию против незаконной милитаризации Россией оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей.

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