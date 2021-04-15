Русский
$ 27,98
33,48
  1. Світові новини
  2. Росія

Нова ескалація на Азові: Росія перекрила Керченську протоку

15 квітня, 21:07

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Кремль не збирається припиняти використовувати військові та гібридні методи для агресії – МЗС України просить Захід втрутитися

Після недавньої провокації на Азові російська влада продовжить нагнітати ситуацію в акваторії Чорного моря і хоче незаконно перекрити Керченську протоку на півроку.

Реклама

Про це повідомили в Міністерстві оборони РФ.

Обмеження діятиме з 24 квітня по 31 жовтня цього року. Протягом зазначеного часу через Керченську протоку заборонено проходити всім військовим кораблям і державним суднам, крім російських.

Отже, комерційні судна зможуть проходити через протоку і далі.

Реклама

В тренді
Коронавірус викликає тромбоз набагато частіше, ніж вакцина – вчені

У Міністерстві закордонних справ це вже назвали "черговою спробою в порушення норм і принципів міжнародного права узурпувати суверенні права України як прибережної держави".

Крім того, це є порушенням Конвенції ООН з морського права.

МЗС назвав це доказом того, що Росія не збирається припиняти агресію проти України з використанням військових і гібридних методів.

На цьому тлі дипломати висловили протест, вимагають від РФ негайно скасувати рішення про перекриття протоки і закликають міжнародних партнерів посилити політичний та дипломатичний тиск на Кремль з цією метою.

Реклама

Нагадаємо, в грудні генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй прийняла оновлену резолюцію проти незаконної мілітаризації Росією окупованого Криму, Чорного і Азовського морів.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Росія Чорне море Азовське море Керченський пролив МЗС України
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Путін відмовився від переговорів із Зеленським: що говорять в Офісі президента
Путін відмовився від переговорів із Зеленським: що говорять в Офісі президентаВлада
Це стане початком кінця України: Козак вибухнув погрозами щодо Донбасу
Це стане початком кінця України: Козак вибухнув погрозами щодо ДонбасуВлада
Україна і особиста зустріч. Про що Байден говорив з Путіним
Україна і особиста зустріч. Про що Байден говорив з ПутінимСША
Росія підтвердила стягування
Росія підтвердила стягування "Іскандерів" до кордону з УкраїноюРосія
Росія боїться тільки одну країну: Кравчук розповів, хто може допомогти Україні
Росія боїться тільки одну країну: Кравчук розповів, хто може допомогти УкраїніВлада
Це найкоротший шлях для Росії: генерал оцінив ймовірність атаки на Київ
Це найкоротший шлях для Росії: генерал оцінив ймовірність атаки на КиївУкраїна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти