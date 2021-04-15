Нова ескалація на Азові: Росія перекрила Керченську протоку

Кремль не збирається припиняти використовувати військові та гібридні методи для агресії – МЗС України просить Захід втрутитися

Після недавньої провокації на Азові російська влада продовжить нагнітати ситуацію в акваторії Чорного моря і хоче незаконно перекрити Керченську протоку на півроку.

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Про це повідомили в Міністерстві оборони РФ.

Обмеження діятиме з 24 квітня по 31 жовтня цього року. Протягом зазначеного часу через Керченську протоку заборонено проходити всім військовим кораблям і державним суднам, крім російських.

Отже, комерційні судна зможуть проходити через протоку і далі.

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У Міністерстві закордонних справ це вже назвали "черговою спробою в порушення норм і принципів міжнародного права узурпувати суверенні права України як прибережної держави".

Крім того, це є порушенням Конвенції ООН з морського права.

МЗС назвав це доказом того, що Росія не збирається припиняти агресію проти України з використанням військових і гібридних методів.

На цьому тлі дипломати висловили протест, вимагають від РФ негайно скасувати рішення про перекриття протоки і закликають міжнародних партнерів посилити політичний та дипломатичний тиск на Кремль з цією метою.

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Нагадаємо, в грудні генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй прийняла оновлену резолюцію проти незаконної мілітаризації Росією окупованого Криму, Чорного і Азовського морів.

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