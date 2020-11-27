Українська
$ 28,44
33,85
  1. Мировые новости
  2. Россия

Новый скандал в России: марки с Гитлером продавали в киосках "Союзпечати"

27 ноября, 15:48

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Следком заинтересовался, как изображение нацистского лидера попал в продажу

В ставящейся своими "скрепами" и высокой "духовностью" России, которая любит обвинять соседей в потакании неонацизму и грозить Европе оружием, разразился новый скандал – в областном центре Орел в газетных киосках обнаружили почтовые марки с изображением фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера.

Реклама

Следственное управление Следкома РФ по региону обратило внимание на необычные марки после публикаций в местных СМИ.

Инициировано производство доследственной проверки по факту реализации на территории города Орла в газетных киосках почтовых марок с изображением лидера фашистской Германии, говорится в сообщении ведомства.

Читайте также: В России на памятнике детям войны изобразили гитлеровский эсминец

По данным местных СМИ, что марки с Гитлером продавались в киосках "Орелсоюзпечать" за неплохие деньги – по 290 руб. (около 110 грн). Сейчас их реализация прекращена, а Следком проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

В тренде
"Заткнись, курва украинская". В Польше охранник супермаркета жестоко избил украинца
Реклама

Напомним, это не первый в РФ казус с именем Гитлера. Так, в мае 2020-го патриотический конкурс закончился скандалом из-за невнимательности организаторов и незнания внешности фюрера Третьего рейха. Тогда Гитлера записали в "герои" Великой Отечественной войны.

А в марте 2018-го представитель МИД РФ Мария Захарова опозорилась с историей про Гитлера.

А тем временем напомним, что в доме, где родился Гитлер, решили открыть полицейский участок.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия курьез скандал марка орел Адольф Гитлер

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У Путина коронавирус? Россиян встревожил жуткий кашель президента (видео)
У Путина коронавирус? Россиян встревожил жуткий кашель президента (видео)Россия
"Зачем вам Донецк и Луганск?". Богдан обратился к Путину с просьбойПолитика
В Кремле объяснили, почему Путина не вакцинируют от короновируса
В Кремле объяснили, почему Путина не вакцинируют от короновирусаРоссия
На грани Третьей мировой. К чему мог привести таран россиянами
На грани Третьей мировой. К чему мог привести таран россиянами "Джона Маккейна"Политика
В России из-за просьбы надеть маску убили мужчину
В России из-за просьбы надеть маску убили мужчинуРоссия
Журналисты нашли в Петербурге
Журналисты нашли в Петербурге "тайную семью" ПутинаРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять