Новый скандал в России: марки с Гитлером продавали в киосках "Союзпечати"

Следком заинтересовался, как изображение нацистского лидера попал в продажу

В ставящейся своими "скрепами" и высокой "духовностью" России, которая любит обвинять соседей в потакании неонацизму и грозить Европе оружием, разразился новый скандал – в областном центре Орел в газетных киосках обнаружили почтовые марки с изображением фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера.

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Следственное управление Следкома РФ по региону обратило внимание на необычные марки после публикаций в местных СМИ.

Инициировано производство доследственной проверки по факту реализации на территории города Орла в газетных киосках почтовых марок с изображением лидера фашистской Германии, говорится в сообщении ведомства.

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По данным местных СМИ, что марки с Гитлером продавались в киосках "Орелсоюзпечать" за неплохие деньги – по 290 руб. (около 110 грн). Сейчас их реализация прекращена, а Следком проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

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Напомним, это не первый в РФ казус с именем Гитлера. Так, в мае 2020-го патриотический конкурс закончился скандалом из-за невнимательности организаторов и незнания внешности фюрера Третьего рейха. Тогда Гитлера записали в "герои" Великой Отечественной войны.

А в марте 2018-го представитель МИД РФ Мария Захарова опозорилась с историей про Гитлера.

А тем временем напомним, что в доме, где родился Гитлер, решили открыть полицейский участок.

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