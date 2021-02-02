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Одним абзацем. Как выносили приговор Алексею Навальному

2 февраля, 21:49

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Навальный проведет в колонии 2 года и 8 месяцев

2 февраля российского оппозиционера Алексея Навального приговорили к 3,5 года колонии. До вступления приговора в силу Навальный останется под стражей.

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Как суд выносил приговор Навальному:

Перед оглашением решения в центре Москвы была сосредоточена полиция. На Китай-городе, в районе Пушкинской и Красную площадь перекрыли. Оглашение приговора впервые разрешили снимать телевизионным операторам. Симоновский суд Москвы объявил решение, удовлетворив ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний РФ и прокуратуры по так называемому делу "Ив Роше". После вычета домашнего ареста и времени, проведенного в СИЗО, ему придется отбыть 2 года и 8 месяцев наказания. Также ему нужно будет выплатить штраф 500 тысяч рублей. До вступления приговора в силу Навальный останется под стражей. После объявления приговора штаб Навального объявил об акции протеста на Манежной площади в Москве, а США и Великобритания потребовали немедленно освободить оппозиционера. Супруга Навального Юлия также присутствовала в суде. Оппозиционер нарисовал на стеле сердечко и сказал ей, что "все будет хорошо". Адвокаты Навального намерены обжаловать решение суда.

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Фото: Moscow City Court/Handout via REUTERS

Фото: Moscow City Court/Handout via REUTERS

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Россия суд оппозиционер Алексей Навальный
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