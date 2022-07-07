От гневного Медведева ушла жена – СМИ

В последние годы супружеская пара практически не появлялась на публике вместе

Дмитрий Медведев мог расстаться со своей супругой Светланой. Фото: коллаж "Сегодня"

От заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева ушла жена. Это могло спровоцировать его нестабильное психическое состояние, которое видно по постам в Сети в поддержку войны с Украиной.

Об этом пишет Telegram-канал "Можем объяснить".

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Что известно?

Сейчас во властных кругах активно обсуждают расставание замглавы Совбеза России с супругой. Причем инициатором разрыва была именно Светлана — в девичестве Линник.

В последние годы супружеская пара практически не появлялась на публике вместе. В основном Светлана Медведева была одна.

Так, 19 января супруга Медведева посетила церемонию освещения воды в Морском соборе Кронштадта, а затем помолилась. Двумя годами ранее она приехала в Покровский монастырь, где поздравила местных воспитанниц с Рождеством. Во время всех этих визитов Дмитрий Медведев не сопровождал жену. Похоже, их последнее совместное появление произошло в январе 2020-го на пасхальном богослужении в Москве.

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Медведев с женой Светланой. Фото: российские СМИ

При этом в бытность первой леди супруги постоянно присутствовали на официальных приемах, фотографировались с мировыми лидерами и их супругами.

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Но в последнее время у супружеской пары произошел серьезный разлад, пишут СМИ. Это потрясение, помимо прочих проблем, изменило Медведева. Он стал писать крайне жесткие посты в поддержку войны с Украиной и буквально угрожает оружием Западу.

К слову, Медведевы знакомы с первого класса школы, встречаться они начали еще подростками, а в 1993 году поженились.

Медведев угрожает Западу войной из-за мощных санкций против России

Санкции Европейского Союза и США против России чрезвычайно давят на страну-агрессора. Поэтому РФ может объявить о новой войне. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, сообщают прокремлевские "РИА Новости".

"Хотел бы еще раз отметить, что при определенных обстоятельствах такие враждебные меры могут быть квалифицированы как акт международной агрессии. И даже как casus belli (лат. – повод для войны)", — заявил Медведев.

Он отметил, что якобы циничная практика односторонних ограничительных мер против России, незаконность которых неоднократно подчеркивалась на всех уровнях, похожа на объявление экономической войны.

Ранее мы рассказывали, что Дмитрий Медведев раскритиковал приезд в Киев лидеров Франции, Италии, Германии и Румынии. Он заявил, что пользы от этой встречи – "ноль". По словам политика, "это не приближает Украину к миру".