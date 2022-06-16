"Пользы ноль". Медведева взбесил приезд в Киев Шольца, Макрона, Драги и Йоханниса

Политик считает, что Украину эта встреча якобы не приблизит к миру

Дмитрий Медведев высказался о приезде лидеров Франции, Германии, Италии и Румынии в столицу Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев раскритиковал приезд в Киев лидеров Франции, Италии, Германии и Румынии. Он заявил, что якобы пользы от этой встречи "ноль". По словам политика, "это не приближает Украину к миру".

Об этом сообщает "Сегодня".

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"Вот любят европейские ценители лягушек, ливера и макарон посещать Киев. Пользы – ноль. Опять пообещали вступление в ЕС, гаубицы старые, хлопнули горилки и поездом, как сто лет назад, – домой. И все хорошо. Только вот к миру это Украину никак не приближает. А часики тикают…" – написал Медведев.

Пост Медведева

Визит в Киев

Главы Франции, Германии и Италии, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги, прибыли в Украину на поезде утром в четверг. Точную дату их визита заранее не сообщали по соображениям безопасности.

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Сразу же по прибытии в Киев Макрон сказал, что политики встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и посетят Ирпень.

На вопрос, есть ли у Макрона послание для украинцев, он сказал, что хочет поддержать украинцев, ведь следующие недели "будут очень трудными".

Также вскоре стало известно о визите еще одного европейского лидера – президента Румынии Клауса Йоханниса. Он прибыл утром 16 июня, чтобы выразить солидарность с Украиной.

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Напомним, советник главы ОП Виктор Андрусив допустил, что, вероятно, Шольц, Макрон и Драги проведут переговоры с президентом Владимиром Зеленским по поводу предоставления нашей стране статуса кандидата на членство в ЕС. В то же время, возможно, взамен политики будут убеждать главу государства вернуться к переговорам с Россией.

Ранее мы рассказывали, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал слова заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, что через два года Украины может якобы не существовать. По его словам, если бы российский империализм имел лицо, это был бы Медведев.

Также заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев показал в Сети фото кота и подписал его: "В ожидании очередного пакета санкций". По словам политика, РФ ждет осени, чтобы собирать основной санкционный урожай.