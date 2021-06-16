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От Меркель и Трампа до Папы: 5 топ-встреч, на которые опоздал Путин

16 июня 2021 16:00

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Сайт "Сегодня" рассказывает, как Путина пришлось ждать Дональду Трампу, Ангеле Меркель и Папе Римскому

Путина пришлось ждать Дональду Трампу и Ангеле Меркель. Коллаж: "Сегодня"

Путина пришлось ждать Дональду Трампу и Ангеле Меркель. Коллаж: "Сегодня"

Несмотря на то, что президент РФ Владимир Путин регулярно опаздывает на важные встречи с лидерами других стран, сегодня, на встречу с президентом США Джо Байденом он успел приехать вовремя, однако, был на грани.

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Сайт "Сегодня" вспоминает топ-5 встреч, на которые опоздал Владимир Путин.

Как Барак Обама ждал Путина

Когда: июнь 2012 года.

Опоздание: на 40 минут.

Во время проведения саммита G20 тогдашний президент США Барак Обама ждал Путина 40 минут. Как рассказала бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, президент РФ даже не извинился за опоздание. Она назвала его очень "жестким и высокомерным" человеком, который четко и ясно дал понять Обаме, что ему скучно на этих переговорах.

Путин опоздал, но Трамп приехал еще позже

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Когда: июль 2018 года

Опоздание: 40 минут

Тогда первая полноформатная встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа началась на час позже запланированного времени. Самолет Путина в Финляндии приземлился на полчаса позже, чем планировалось. Соответственно, приехал на встречу он позже. К слову, Дональд Трамп решил не отставать от своего коллеги и также опоздал. В итоге встреча началась намного позже запланированного.

Джон Керри не обиделся

Когда: май 2013

Опоздание: 3 часа

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Когда была запланирована встреча президента РФ Путина с госсекретарем США Джоном Керри, российский лидер заставил ждать политика три часа. Тогда они должны были переговорить насчет сирийского конфликта. Как и в других случаях, Путин не называл причину своего опоздания, поэтому тогда американские журналисты обвинили его в нарушении протокола этикета. Впрочем сам же Керри никак не продемонстрировал недовольство из-за непунктуальности президента РФ.

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Ватикану тоже пришлось немного ждать

Когда: июнь 2015 года

Опоздание: 1 час

Визит к Папе Римскому Франциску тогда состоялся несколько позже запланированного времени – опоздание Путина "транслировались и согласовывались с Ватиканским двором". Как объяснил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, были затянуты переговоры в Милане и несколько медленнее продвигался кортеж по улицам Милана и Рима.

Очередное опоздание на встречу к Меркель

Когда: октябрь 2014 года

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Опоздание: 4 часа 15 минут

На встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель российский президент опаздывает регулярно. Тогда их переговоры состоялись только со второго раза. По словам Пескова, Путин тогда сильно задержался в Белграде, поэтому изначально запланированную на 9 вечера встречу пришлось отменить.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" выяснил, что будут обсуждать российский и американский лидеры и смогут ли они достичь консенсуса.

Также читайте, какие опасения эта встреча вызывает у президента Украины Владимира Зеленского.

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