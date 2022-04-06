Паника в российском Белгороде: жители слышали "хлопок", а власти роют окопы

Обстановка в городе накалена, но людей призывают к спокойствию

В Белгороде паника из-за очередного "хлопка" в небе / Фото: Коллаж: Сегодня

В российском Белгороде, расположенном возле границы с Украиной, местные жители наблюдали взрыв в небе. Под Белгородом начали рыть окопы и траншеи. Местные власти называют это "земляными работами" и призывают людей сохранять спокойствие. Кроме того, во все школы города поступила информация о заминировании.

Telegram-канал "Труха" 6 апреля опубликовал фото взрыва в небе над Белгородом.

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"В Белгороде РФ сообщают об очередном "хлопке" в небе. Также сегодня были "заминированы" все школы города", – говорится в сообщении.

Мэр Белгорода Антон Иванов рассказал, что утром в среду поступило сообщение о заминировании всех школ города и области.

"Спецслужбы проводят проверку зданий, учащиеся и персонал переводятся в безопасное место. Прошу вас всех сохранять спокойствие. Мы понимаем, что это часть информационного давления на регион. По желанию родителей сегодня можно отправить детей домой", – цитирует Иванова Telegram-канал "Жесть Белгород".

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Кроме того, в Шебекинском городском округе под Белгородом началось рытье траншей и окопов. ⠀

Глава округа Владимир Жданов заявил, что это делают по его просьбе:

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"Понимаю, что вызывает обеспокоенность проведение земляных работ на территории нашего муниципалитета. Поверьте: это по нашей с вами просьбе. Я как человек военный всегда перестраховываюсь. И сегодня, я вас уверяю, безопасности нашей территории, как и прежде, ничего не угрожает".

Ситуация в Белгороде

1 апреля российские СМИ сообщили, что в Белгородской области упал снаряд, якобы "выпущенный со стороны Украины". В результате взрыва возник пожар на нефтебазе, который уничтожил несколько цистерн с нефтью.

В Минобороны Украины опровергли заявление РФ и заявили, что наши защитники не имеют отношения к ЧП в Белгороде. Также высокопоставленные чиновники назвали две вероятные причины подрыва нефтебазы.

"Мы подозреваем, что взрыв нефтебазы в российском Белгороде произошел из-за безалаберности оккупантов либо же с целью скрыть чью-то коррупцию", – сообщили в Минобороны.

По данным наших военных, у них нет сведений о том, что к взрыву причастны подразделения ВСУ.