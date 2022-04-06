Мир
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 🔴 Бучанская резня 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

Песков недоволен санкциями США против дочерей Путина

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
6 апреля, 18:46
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ранее писали, что Белый дом вводит санкции в отношении дочерей Путина, супруги и дочери Лаврова, ограничения затронут также Медведева и Мишустина
Дмитрий Песков возмутился санкциями против дочерей Владимира Путина. Фото: Радио Свобода, коллаж "Сегодня"
Дмитрий Песков возмутился санкциями против дочерей Владимира Путина. Фото: Радио Свобода, коллаж "Сегодня"

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал новые ограничительные меры со стороны США против семьи президента РФ и других чиновников. Он назвал это "неадекватностью".

Об этом сообщает "Подъем".

Реклама

"Адекватность в их шагах утеряна давно", – сказал Песков.

Отметим: ранее стало известно, что Белый дом вводит санкции в отношении дочерей Путина, супруги и дочери Лаврова, ограничения затронут также Медведева и Мишустина.

В Париже у попавшей под санкции дочери Пескова работала прислуга из Украины

В парижской квартире дочери Дмитрия Пескова – пресс-секретаря военного преступника Путина – обнаружили львовянку, которая, очевидно, выполняла роль служанки в этой семье. Об этом стало известно случайно.

Все началось с того, что около двух лет тому назад нардеп Алексей Гончаренко решил показать, что дочь Пескова живет в Париже, в элитной квартире на проспекте Виктора Гюго.

Реклама

Гончаренко пришел в дом 161 и позвонил в квартиру Песковых. Происходящее снимал на камеру. Дверь Гончаренко открыла женщина лет 36, которая, по предположению Гончаренко, была либо гувернанткой, либо прислугой у Песковых.

По ролику, который Гончаренко выложил затем в соцсети, жители Стрильбичего Самборского района Львовской области узнали в этой женщине свою односельчанку.

"Как только увидели это видео, то узнали на нем Илону. Теперь опасаемся, как бы она не помогала России в агрессии против Украины. Ведь она работала, а может, и до сих пор работает у Песковых", – рассказали нам в этом селе.

Мы не могли исключить, что девушка в квартире Песковых всего лищь похожа на жительницу села. Поэтому мы обратились за комментарием в спецслужбы, где нам ответили, что проверяют эту информацию и выясняют, действительно ли на видео жительница этого села по имени Илона и не помогает ли она агрессору.

Реклама

Также мы обратились за комментарием к Алексею Гончаренко. Оказалось, он в курсе ситуации. "Она украинка. Мне даже писали, что люди ее опознали", – сказал Гончаренко в комментарии для "Сегодня".

Мы поинтересовались у депутата, не известно ли ему имя девушки, которую он встретил в доме на проспекте Виктора Гюго.

"Имя – Илона. Я считаю, что работать на семью Песковых – это работать против Украины", – ответил политик.

Елизавета Пескова была против войны. Но всего пару часов

Ранее стало известно, что США ввел персональные санкции против пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, а также членов его семьи, в том числе Елизаветы Песковой. Сама Елизавета была категорически против.

"Для меня это совершенно несправедливо и необоснованно. Я была очень удивлена, потому что странно вводить санкции против человека, которому 24 года и который не имеет никакого отношения к ситуации. Я расстроена, потому что хотела бы путешествовать, и я люблю разные культуры", – сказала она в комментарии The Business Insider.

Сразу после вторжения Путина в Украину в инстаграме Елизаветы Песковой появилось сообщение "Нет войне". Однако спустя пару часов оно исчезло. Сейчас инстаграм Песковой, у которой 250 тыс. подписчиков, закрыт для комментариев.

У Пескова – пятеро детей от двух браков. Кроме Елизаветы Песковой, другие дети пособника Путина также живут в Париже. В частности, "Украинская правда" по публикациям в Instagram недавно обнаружила в столице Франции сына Пескова по имени Дени.

Аккаунт Дени в Instagram сейчас закрыт для стороннего доступа. На его аватарке – портрет Сталина.

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 6 апреля
1
Личный состав 18600
Личный состав
2
Самолеты 150
Самолеты
3
Вертолеты 135
Вертолеты
4
Танки 684
Танки
5
ББМ 1861
ББМ
6
Артиллерия 332
Артиллерия
7
Средства ПВО 55
Средства ПВО
8
РСЗО 107
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 96
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1324
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Макс Левин - известный украинский фотограф, документалист, военкор: сотрудничал с Reuters, BBC, Associated Press… Его фото публиковали Wall Street Journal, Time… Несмотря на большой риск, отправился в район села Гута Межигорская (Киевская обл.), чтобы освещать последствия российской агрессии, когда оккупанты были еще там. Позже полиция нашла Макса мертвым - попал под обстрел, но продолжал работать…

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Украинка, спортсменка и просто красавица – снайпер с позывным "Уголек". Брюнетка-воин скрывает лицо и свое имя, потому что такая у нее военная профессия. Героиня сегодняшнего фронта попала в армию, так как хотела, чтобы ее брат-военный гордился сестрой. С 2017-го служит в батальоне морской пехоты, где с первых дней заслужила уважение благодаря стальным нервам и выдержке. Одна из самых эффективных снайперов ВСУ.
Слава Україні!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять