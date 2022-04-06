Песков недоволен санкциями США против дочерей Путина

Ранее писали, что Белый дом вводит санкции в отношении дочерей Путина, супруги и дочери Лаврова, ограничения затронут также Медведева и Мишустина

Дмитрий Песков возмутился санкциями против дочерей Владимира Путина. Фото: Радио Свобода, коллаж "Сегодня"

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал новые ограничительные меры со стороны США против семьи президента РФ и других чиновников. Он назвал это "неадекватностью".

Об этом сообщает "Подъем".

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"Адекватность в их шагах утеряна давно", – сказал Песков.

Отметим: ранее стало известно, что Белый дом вводит санкции в отношении дочерей Путина, супруги и дочери Лаврова, ограничения затронут также Медведева и Мишустина.

В Париже у попавшей под санкции дочери Пескова работала прислуга из Украины

В парижской квартире дочери Дмитрия Пескова – пресс-секретаря военного преступника Путина – обнаружили львовянку, которая, очевидно, выполняла роль служанки в этой семье. Об этом стало известно случайно.

Все началось с того, что около двух лет тому назад нардеп Алексей Гончаренко решил показать, что дочь Пескова живет в Париже, в элитной квартире на проспекте Виктора Гюго.

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Гончаренко пришел в дом 161 и позвонил в квартиру Песковых. Происходящее снимал на камеру. Дверь Гончаренко открыла женщина лет 36, которая, по предположению Гончаренко, была либо гувернанткой, либо прислугой у Песковых.

По ролику, который Гончаренко выложил затем в соцсети, жители Стрильбичего Самборского района Львовской области узнали в этой женщине свою односельчанку.

"Как только увидели это видео, то узнали на нем Илону. Теперь опасаемся, как бы она не помогала России в агрессии против Украины. Ведь она работала, а может, и до сих пор работает у Песковых", – рассказали нам в этом селе.

Мы не могли исключить, что девушка в квартире Песковых всего лищь похожа на жительницу села. Поэтому мы обратились за комментарием в спецслужбы, где нам ответили, что проверяют эту информацию и выясняют, действительно ли на видео жительница этого села по имени Илона и не помогает ли она агрессору.

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Также мы обратились за комментарием к Алексею Гончаренко. Оказалось, он в курсе ситуации. "Она украинка. Мне даже писали, что люди ее опознали", – сказал Гончаренко в комментарии для "Сегодня".

Мы поинтересовались у депутата, не известно ли ему имя девушки, которую он встретил в доме на проспекте Виктора Гюго.

"Имя – Илона. Я считаю, что работать на семью Песковых – это работать против Украины", – ответил политик.

Елизавета Пескова была против войны. Но всего пару часов

Ранее стало известно, что США ввел персональные санкции против пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, а также членов его семьи, в том числе Елизаветы Песковой. Сама Елизавета была категорически против.

"Для меня это совершенно несправедливо и необоснованно. Я была очень удивлена, потому что странно вводить санкции против человека, которому 24 года и который не имеет никакого отношения к ситуации. Я расстроена, потому что хотела бы путешествовать, и я люблю разные культуры", – сказала она в комментарии The Business Insider.

Сразу после вторжения Путина в Украину в инстаграме Елизаветы Песковой появилось сообщение "Нет войне". Однако спустя пару часов оно исчезло. Сейчас инстаграм Песковой, у которой 250 тыс. подписчиков, закрыт для комментариев.

У Пескова – пятеро детей от двух браков. Кроме Елизаветы Песковой, другие дети пособника Путина также живут в Париже. В частности, "Украинская правда" по публикациям в Instagram недавно обнаружила в столице Франции сына Пескова по имени Дени.

Аккаунт Дени в Instagram сейчас закрыт для стороннего доступа. На его аватарке – портрет Сталина.

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