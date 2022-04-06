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Пєсков незадоволений санкціями США проти дочок Путіна

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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6 квітня, 18:46
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Раніше писали, що Білий дім запроваджує санкції щодо дочок Путіна, дружини та дочки Лаврова, обмеження торкнуться також Медведєва та Мішустіна
Дмитро Пєсков обурився санкціями проти дочок Володимира Путіна. Фото: Радіо Свобода, колаж "Сьогодні"
Дмитро Пєсков обурився санкціями проти дочок Володимира Путіна. Фото: Радіо Свобода, колаж "Сьогодні"

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував нові обмежувальні заходи з боку США проти сім'ї президента РФ та інших чиновників. Він назвав це "неадекватністю".

Про це повідомляє "Подъем".

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"Адекватність у їхніх кроках загублена давно", – сказав Пєсков.

Зазначимо: раніше стало відомо, що Білий дім запроваджує санкції щодо дочок Путіна, дружини та доньки Лаврова, обмеження торкнуться також Медведєва та Мішустіна.

У Парижі у доньки Пєскова, яка потрапила під санкції, працювала прислуга з України

У паризькій квартирі дочки Дмитра Пєскова – прессекретаря військового злочинця Путіна – виявили львів'янку, яка, в очевидь, виконувала роль служниці у цій сім'ї. Про це стало відомо випадково.

Все почалося з того, що близько двох років тому нардеп Олексій Гончаренко вирішив показати, як саме дочка Пєскова мешкає в Парижі, в елітній квартирі на проспекті Віктора Гюго.

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Гончаренко прийшов у будинок 161 і зателефонував до квартири Пєскових. Те, що відбувалося, знімав на камеру. Двері Гончаренку відчинила жінка років 36, яка, на думку Гончаренка, була або гувернанткою, або прислугою у Пєскових.

За роликом, який Гончаренко виклав потім у соцмережі, жителі Стрильбичого Самбірського району Львівської області впізнали у цій жінці свою односельчанку.

"Щойно побачили це відео, то впізнали на ньому Ілону. Тепер побоюємося, щоб вона не допомагала Росії в агресії проти України. Адже вона працювала, а може, й досі працює у Пєскових", – розповіли в цьому селі.

Ми не могли виключити, що дівчина в квартирі Пєскових лише схожа на мешканку села. Тому ми звернулися за коментарем до спецслужб, де нам відповіли, що перевіряють цю інформацію та з`ясовують, чи справді на відео мешканка села Стрильбіче на ім`я Ілона і чи не допомагає вона агресору.

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Також ми звернулися за коментарем до Олексія Гончаренка. Виявилося, він знає про ситуацію. "Вона українка. Мені навіть писали, що люди її впізнали", – сказав Гончаренко у коментарі для "Сьогодні".

Ми поцікавилися у депутата, чи йому не відомо ім'я жінки, яку він зустрів у будинку на проспекті Віктора Гюго.

"ім'я – Ілона. Я вважаю, що працювати на сім'ю Пєскових – це працювати проти України", – відповів політик.

Єлизавета Пєскова була проти війни. Але всього кілька годин


Раніше стало відомо, що США ввели персональні санкції проти прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, а також членів його сім'ї, зокрема Єлизавети Піскової. Сама Єлизавета була категорично проти.

"Для мене це абсолютно несправедливо та необґрунтовано. Я була дуже здивована, бо дивно вводити санкції проти людини, якій 24 роки і яка не має жодного стосунку до ситуації. Я засмучена, бо хотіла б подорожувати, і я люблю різні культури", – сказала вона у коментарі The Business Insider.

Одразу після вторгнення Путіна в Україну, в Інстаграмі Єлизавети Пєскової з'явилося повідомлення "Ні війні". Однак за кілька годин воно зникло. Наразі інстаграм Пєскової, який має 250 тис. підписниківв, закритий для коментування.

У Пєскова – п'ятеро дітей від двох шлюбів. Окрім Єлизавети Пєскової, інші діти посібника Путіна також живуть у Парижі. Зокрема, Українська правда з публікацій у Instagram нещодавно виявила у столиці Франції сина Пєскова на ім'я Дені.

Акаунт Дені в Instagram зараз закритий від стороннього доступу. На його аватарці – портрет Сталіна.

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