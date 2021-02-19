Песков снова "прогнулся": Путин давно заслужил звание генерала

В Кремле говорят, что у президента РФ очень много других дел

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что Владимир Путин уже давно заслужил генеральское звание, но этот вопрос не является для него приоритетным.

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Об этом сообщает информагентство Интерфакс.

"Наверняка президент это звание заслужил многократно", – сказал он журналистом, отвечая на вопрос, заслужил ли Путин звание генерала.

"В то же время это сейчас не является для него приоритетом. Он работает президентом, и (у него – Ред.) очень много дел... Он сосредотачивается на других вопросах, связанных с ежедневным управлением государством", – добавил Песков.

Представитель Кремля также напомнил, что полковник запаса Путин не является кадровым офицером.

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Напомним, это не первый раз, когда Песков прогибается перед Путиным. Ранее он назвал хозяина Кремля абсолютным трудоголиком, которому не жалко самого себя.

А вот Путин наоборот – не всегда понимает своего пресс-секретаря и считает, что иногда Песков несет "пургу".

А тем временем в Службе внешней разведки заявили, что Путин серьезно болен и в России готовят трансфер власти:

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