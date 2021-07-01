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Петр Мамонов попал в больницу с коронавирусом – артист в реанимации

1 июля 2021 18:14

Виктория Барановская Виктория Барановская

У музыканта на 87% поражены легкие – его состояние оценивают как тяжелое

Петр Мамонов в тяжелом состоянии в реанимации / Фото: коллаж "Сегодня"

Петр Мамонов в тяжелом состоянии в реанимации / Фото: коллаж "Сегодня"

В Москве с коронавирусом госпитализировали актера и музыканта Петра Мамонова. Его в в тяжелом состоянии доставили в реанимацию спецбольницы для COVID-больных в Коммунарке.

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Об этом сообщила жена музыканта Ольга Мамонова, передает "РБК".

"Его состояние оценивается как тяжелое. Он поступил туда в воскресенье. У него была температура, мы ее сбили. Когда началось поражение легких, мы в срочном порядке вызвали скорую. Поражение легких 87%, COVID подтвердился", – рассказала она.

Отметим, что в августе 2019 года Мамонов попал в реанимацию с инфарктом. Тогда ему провели две операции на сердце и выписали.

Мамонов – русский рок-музыкант, поэт и актер. Основатель и лидер музыкальной группы "Звуки Му". Дебютом Мамонова в художественном кино стала небольшая роль в фильме "Игла". Снимался он и в "Такси-блюз", "Остров", "Царь" и других.

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Напомним, что Мамонов внесен в базу "Миротворца" за "сознательное нарушение государственной границы Украины при въезде в оккупированный Россией Крым, отрицание российской агрессии и популяризацию оккупационного режима". Он пытался в декабре 2020 года въехать в Украину, но его не пустили. Госпогранслужба на три года запретила ему въезд.

Ранее мы сообщали, что певице МакSим, которая находится с коронавирусом в искусственной коме, диагностировали новое заболевание. Из-за этого ее состояние могло ухудшиться

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