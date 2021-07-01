Петро Мамонов потрапив до лікарні з коронавірусом – артист в реанімації

У музиканта на 87% уражені легені – його стан оцінюють як важкий

Петро Мамонов у важкому стані в реанімації / Фото: колаж "Сегодня"

У Москві з коронавірусом госпіталізували актора і музиканта Петра Мамонова. Його в у важкому стані доставили в реанімацію спецлікарні для COVID-хворих в Комунарці.

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Про це повідомила дружина музиканта Ольга Мамонова, передає "РБК".

"Його стан оцінюється як важкий. Він поступив туди в неділю. У нього була температура, ми її збили. Коли розпочалося ураження легенів, ми в терміновому порядку викликали швидку. Ураження легенів 87%, COVID підтвердився", – розповіла вона.

Відзначимо, що в серпні 2019 року Мамонов потрапив в реанімацію з інфарктом. Тоді йому провели дві операції на серці і виписали.

Мамонов – російський рок-музикант, поет і актор. Засновник і лідер музичного гурту "Звуки Му". Дебютом Мамонова в художньому кіно стала невелика роль у фільмі "Голка". Знімався він і в "Таксі-блюз", "Острів", "Цар" і інших.

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Нагадаємо, що Мамонов внесений в базу "Миротворця" за "свідоме порушення державного кордону України при в'їзді в окупований Росією Крим, заперечення російської агресії і популяризацію окупаційного режиму". Він намагався в грудні 2020 року в'їхати в Україну, але його не пустили. Держприкордонслужба на три роки заборонила йому в'їзд.

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