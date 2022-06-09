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Пионтковский назвал истинную цель Путина в войне против Украины

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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9 июня, 19:04
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Политолог рассказал о ходе мыслей президента России
Андрей Пионтковский отметил, что фундаментальная цель президента России не исчезнет.
Андрей Пионтковский отметил, что фундаментальная цель президента России не исчезнет. / Фото: Коллаж: Сегодня

Судить о планах можно по исторической статье президента России Владимира Путина, которая отрицает право на существование украинского государства.

Об этом рассказал российский политолог, публицист Андрей Пионтковский в интервью Анне Степанец на YouTube-канале "Украина 24".

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Цель Путина

По словам политолога, Путин уверен в этой статье, что украинского государства никогда не было, это "выдумка австро-венгерского штаба и "жидо-большевиков" в 1917 году".

"И что еще более серьезно – он (Путин – ред.) отрицает акт существования украинского народа – "нет никакого украинского народа, мы – один народ, вы все вот такой же народ, как и я, Путин, никаких украинцев нет". Это фундаментальная цель, и она не исчезнет. Цель Путина в этой войне – это уничтожение Украинской государственности", – рассказал он.

Пионтковский отметил, что как это уничтожение будет происходить – это уже тактический вопрос, вопрос обстоятельств.

"Сначала он это хотел сделать захватом в течении 3-х дней столицы Украины – Киева – и посадив туда какого-нибудь Медведчука или еще какого-нибудь негодяя", – отметил политолог.

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Ранее Андрей Пионтковский отмечал, что новая установка президента РФ Владимир Путина – уничтожить Украину как государство, заставив подписать мирное соглашение о капитуляции под давлением западных стран – Италии, Германии, Франции.

Также сайт "Сегодня" писал о том, что в последнее время среди экспертов появляются мнения, что Владимир Путин ведет переговоры с Западом, где обсуждаются возможности выхода страны из сложившейся ситуации. Однако Андрей Пионтковский заявил, что на самом деле такие переговоры ведет не сам Путин, а его окружение.

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