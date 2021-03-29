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Плата за ложь об Украине: телеведущая сломала руку на токшоу в России (видео)

29 марта, 19:24

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Екатерину Стриженова постигла мгновенная карма в эфире о Голодоморе

Телеведущая российского пропагандистского Первого канала Екатерина Стриженова сломала руку на съемках одной из передач.

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Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на ее коллег.

В очередном выпуске программы "Время покажет" женщина, объявляя рекламную паузу, начала отходить вглубь студии, оступилась и рухнула с подиума на глазах у соведущего и зрителей.

Символически, что выпуск передачи, как и многие другие, был посвящен украинской теме, а именно – Голодомору 1932-33 годов.

"Вы нам предложили покаяться, разделить эти понятия и что от голода страдали только в Украине. Такая политика. За что еще мы должны покаяться — после рекламы", — сказала Стриженова перед тем, как опозориться.

Инцидент попал на телеэкраны:

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После рекламы Стриженова в эфир уже не вернулась, а потом другой ведущий Руслан Осташко подтвердил, что она сломала руку. Сама пострадавшая пропагандистка пока никаких заявлений не делала.

Напомним, что в прошлом году другая российская телеведущая Александра Новикова не смогла сдержать хохот из-за мизерных выплат льготникам.

А ведущая новостей на одном из местных телеканалов в России Наталья Шутова прямо во время эфира разделась из-за летавшего в студии насекомого.

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