Под Белгородом взорвались склады с боеприпасами – российские СМИ

Источник взрывов расположен по направлению села Красный Октябрь, которое находится между Харьковом и Белгородом

В Белгородской области взорвался склад. Фото: коллаж "Сегодня"

В Белгородской области прогремели взрывы. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, но при этом российские издания говорят о четырех раненых.

Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на губернатора области Вячеслава Гладкова.

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Что известно?

По словам Гладкова, источник взрывов расположен по направлению села Красный Октябрь, которое находится между Харьковом и Белгородом. Там взорвались склады с боеприпасами. На место прибыла группа МЧС.

Губернатор утверждает, что погибших и пострадавших нет, но источник ТАСС сообщает о четырех раненых солдатах в военном городке.

Видео взрывов

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