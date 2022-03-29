Под Белгородом взорвались склады с боеприпасами – российские СМИ

В Белгородской области прогремели взрывы. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, но при этом российские издания говорят о четырех раненых.
Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на губернатора области Вячеслава Гладкова.
Что известно?
По словам Гладкова, источник взрывов расположен по направлению села Красный Октябрь, которое находится между Харьковом и Белгородом. Там взорвались склады с боеприпасами. На место прибыла группа МЧС.
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Видео взрывов
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