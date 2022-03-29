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Під Білгородом вибухнули склади з боєприпасами – російські ЗМІ

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29 березня, 22:45
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Джерело вибухів розташоване у напрямку села Червоний Жовтень, яке знаходиться між Харковом та Білгородом
У Білгородській області вибухнув склад. Фото: колаж "Сьогодні"
У Білгородській області вибухнув склад. Фото: колаж "Сьогодні"

У Білгородській області прогриміли вибухи. За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає, але водночас російські видання говорять про чотирьох поранених.

Про це повідомляє "Медуза" з посиланням на губернатора області В'ячеслава Гладкова.

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Що відомо?

За словами Гладкова, джерело вибухів розташоване у напрямку села Червоний Жовтень, яке знаходиться між Харковом та Білгородом. Там вибухнули склади із боєприпасами. На місце прибула група МНС.

Губернатор стверджує, що загиблих та постраждалих немає, але джерело ТАСС повідомляє про чотирьох поранених солдатів у військовому містечку.

Відео вибухів

Харків знову трясуть вибухи: виникли масштабні пожежі

24 березня у Харкові знову чутно сильні вибухи. Містом зафіксовано пожежі.

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Як пишуть очевидці, у Харкові у багатьох районах чутно сильні вибухи, після обстрілів виникли масштабні пожежі.

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