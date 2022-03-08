Приехали! За границей россияне не могут снять деньги в аэропортах

Так работают санкции против страны агрессора

В Украине перестали принимать карты банков России и Беларуси / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Граждане России, которая вероломно напала на Украину в ночь на 24 февраля, до конца так и не поняли, в какой реальности они оказались благодаря введенным санкциям в ответ на войну в нашей стране.

В телеграм-каналах появилось видео, как россияне тщетно пытаются снять какие-либо средства в банкоматах аэропорта Тбилиси (Грузия). Они искренне не понимают, почему с ними такое происходит. Напомним, что 6 марта платежные сервисы Visa и Mastercard прекратили свою работу в России. В ближайшее время они прекратят все транзакции по картам.

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Санкции