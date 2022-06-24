Пропагандист Соловьев мечтает, что беспилотники для армии РФ свалятся с неба

Пропагандист пытается найти виновных в нехватке необходимого для армии РФ вооружения

Соловьев озвучил свои мечты по поводу российских беспилотников. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский пропагандист Владимир Соловьев возмущен тем, что у России якобы есть свои беспилотники, но их нет. Он критикует слова зампредседателя правительства России по ВПК Юрием Борисовым, который хвастается, что российская армия "имеет почти все типажи беспилотников – как разведывательных, так и ударных".

"У меня вопрос и где они? Ну хорошо, мы поняли что мы опоздали, но уже прошло уже 4 месяца. Мне даже не важно почему опоздали, кто.. Просто хочу понять, сколько мы с друзьями будем собирать деньги искать по всему миру все эти мелкие летающие прибамбасины, чтоб их отправлять туда. Наши ученые разработали оружие, превосходящее НАТОвское. Это вопрос к нашему производству. Не опытных образцов, а серийных необходимо! В таком количестве, чтобы ни у кого не было никаких иллюзий", – поделился своими мечтами с российским зрителем Соловьев.

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Такое истерическом заявление подтверждает, что в России сильно переживают из-за снабжения украинской армии новейшим оружием. В то же время пропагандисты пытаются найти виновных, почему "высокотехнологическое" вооружение российской армии никак не может доехать на поле боя.

А пока в России ищут виновных, украинцы уже третий день подряд собирают космические суммы на "Байрактары" для ВСУ.

Кроме того, мы писали, что Литва передаст Украине ракеты для Bayraktar, на который вся страна собирала деньги.

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Что касается пропагандиста Соловьева, то ни для кого не секрет, какие истерики у него вызывают откровенные провалы войны в Украине. Все помнят, как он возложил ответственность за уничтожение флагмана Черноморского флота РФ крейсера "Москва" на российских военных.